Стефанішина розповіла про прогрес України по 21 індикатору дорожніх карт у сфері протидії корупції

Україна має прогрес по 21 індикатору дорожніх карт у сфері протидії корупції та верховенства права. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина під час презентації Організації економічного співробітництва і розвитку оглядів у Кабінеті міністрів, повідомляє УНН.
«Хочу подякувати за те, що велика команда ОЕСР прибула в Київ, щоб привернути увагу і зануритися в ті оцінки, які представлені сьогодні. Для мене особливо важливою є оцінка у сфері доброчесності», - наголосила Стефанішина.
Вона наголосила, що Україна вже має прогрес по 21 індикатору у сфері верховенства права і протидії корупції.
«Я також доповідала прем'єр-міністру, що результати цього дослідження будуть покладені в основу дорожніх карт у сфері верховенства права та антикорупції, які вчора були вже схвалені. Скоро вони будуть передані на розгляд засідання уряду. Сьогодні Україна по більше ніж 21-му індикатору має прогрес у більш ніж 50% виконання тих завдання і зобов'язань, які були об'єктом моніторингу», - додала міністерка.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023