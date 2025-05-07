Стефанішина розповіла про прогрес України по 21 індикатору дорожніх карт у сфері протидії корупції

Україна має прогрес по 21 індикатору дорожніх карт у сфері протидії корупції та верховенства права. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина під час презентації Організації економічного співробітництва і розвитку оглядів у Кабінеті міністрів, повідомляє УНН.

«Хочу подякувати за те, що велика команда ОЕСР прибула в Київ, щоб привернути увагу і зануритися в ті оцінки, які представлені сьогодні. Для мене особливо важливою є оцінка у сфері доброчесності», - наголосила Стефанішина.

Вона наголосила, що Україна вже має прогрес по 21 індикатору у сфері верховенства права і протидії корупції.

«Я також доповідала прем'єр-міністру, що результати цього дослідження будуть покладені в основу дорожніх карт у сфері верховенства права та антикорупції, які вчора були вже схвалені. Скоро вони будуть передані на розгляд засідання уряду. Сьогодні Україна по більше ніж 21-му індикатору має прогрес у більш ніж 50% виконання тих завдання і зобов'язань, які були об'єктом моніторингу», - додала міністерка.