Зеленський: Китай підтримує 30-денне припинення вогню у війні росії проти України

Україна отримала від Китаю сигнал, що Пекін підтримує 30-денне припинення вогню у війні росії проти України. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з медіа, яке транслювало Суспільне, передають Українськi Новини.

"Ми отримали сигнал від китайської сторони, що вони підтримують 30-денне припинення вогню, яке пропонує Україна, а також сигнали від Китаю і інших держав, що було б справедливо йти до повного припинення вогню", — сказав Зеленський.

Він дав зрозуміти, що такий сигнал Україна отримала перед візитом лідера Китаю Сі Цзіньпіна до росії і його участю у параді до Дня Перемоги у москві 9 травня.