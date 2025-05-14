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Нові санкції ЄС проти росії не включають спірні пропозиції через побоювання вето Угорщини чи Словаччини, - ЗМІ

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Новий пакет санкцій ЄС проти росії, оголошений "жорстким" по суті не виходить за рамки попереднього, 16-го. Пакет не включає спірні пропозиції на тлі побоювань вето Угорщини чи Словаччини. Про це пише німецька газета Handelsblatt.

Зазначається, що 17-й пакет санкцій ЄС, який очільники урядів оголосили особливо "жорстким", у Брюсселі сприймають скоріше як мінімальний консенсус, тим більше що підготовка пакету велася протягом кількох тижнів, а рішення щодо нього було ухвалено лише після закінчення терміну ультиматуму.

"Пакет повністю узгоджений", - заявив дипломат ЄС, додавши, що до нього не було включено жодних спірних пропозицій.

В іншому випадку Угорщина чи Словаччина наклали б вето на цю пропозицію, зазначає видання.

"Ми досягли межі того, що ми можемо зробити за допомогою санкцій", - заявив дипломат ЄС.

Таким чином 17-й пакет санкцій проти росії по суті не буде виходити за межі вже ухваленого 16-го пакету санкцій. Очікується, що до списку підсанкційного "тіньового флоту" буде додано ще кілька нафтових танкерів.

санкції
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