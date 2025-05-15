Міноборони: Курсанти військових вищів України почали отримувати підвищене грошове забезпечення

З травня цього року курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищої освіти та установ професійної вищої військової освіти почали отримувати підвищене грошове забезпечення.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Так, раніше курсанти військових вузів отримували грошове забезпечення в розмірі від 2 880 грн до 3 145 грн на місяць.

Після набрання чинності постановою Кабміну №455, грошового забезпечення для курсантів становить близько 8 000 грн, максимальний – для курсантів випускних курсів, які за результатами сесії мають відмінні оцінки або проходять стажування – 20 100 грн.

«Це рішення є продовженням державної політики гарантування належного соціального захисту курсантів та додатковим стимулом для молоді здобувати військову освіту», – зазначив директор Департаменту соціального забезпечення Міноборони Сергій Галімський.

Згідно з постановою Кабміну, курсанти отримають підвищені виплати за березень і квітень. Фінансування здійснюється за рахунок коштів держбюджету.