Командир Третього армійського корпусу (3-тя окрема штурмова бригада) Збройних сил України полковник Андрій Білецький оцінив оснащення української армії до сучасного високотехнологічного рівня у 60-80 млрд гривень.

Про це він заявив в інтервʼю журналісту Юрію Бутусову.

Білецький зауважив, що відповідна вартість оснащення піхотних бригад ЗСУ базується на власному досвіді Третьої штурмової бригади, що є одним найбільш технологічних підрозділів в армії, лідером у застосуванні безпілотників та наземних роботизованих комплексів.

Зокрема, 3-й армійський корпус у фінансових ресурсах саме на технологічну компоненту потребує 3 млрд грн. Бригада нині утримує рекордні 50 км активної смуги або 5% загальної довжини фронту.

"Якщо беремо таку ділянку, виходить, що загалом треба 60 млрд, може трохи більше - нехай навіть 80 млрд, щоб нормально закрити весь фронт. Це 2 млрд доларів", - уточнив він.

Полковник повідомив, що цієї суми вистачило б на потреби піхотних бригад у сучасних засобах розвідки, ешелоновану лінію дронів по всій лінії фронту, введення електронних систем управління боєм та інших технологій, що додало б підрозділам більшої ефективності і суттєво скоротило число втрат особового складу.

"Це неприємна математика, але вона існує. Держава Україна повинна виплатити родині загиблого майже 15 мільйонів гривень. 100 загиблих бійців – це 1,5 мільярди. Подібна лінія могла б зберегти декілька тисяч життів. Ми би були в плюсі по грошах, а головне - були б живі ці люди...", - додав він.