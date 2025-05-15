Командир Третього армійського корпусу (3-тя окрема штурмова бригада) Збройних сил України полковник Андрій Білецький оцінив оснащення української армії до сучасного високотехнологічного рівня у 60-80 млрд гривень.
Про це він заявив в інтервʼю журналісту Юрію Бутусову.
Білецький зауважив, що відповідна вартість оснащення піхотних бригад ЗСУ базується на власному досвіді Третьої штурмової бригади, що є одним найбільш технологічних підрозділів в армії, лідером у застосуванні безпілотників та наземних роботизованих комплексів.
Зокрема, 3-й армійський корпус у фінансових ресурсах саме на технологічну компоненту потребує 3 млрд грн. Бригада нині утримує рекордні 50 км активної смуги або 5% загальної довжини фронту.
"Якщо беремо таку ділянку, виходить, що загалом треба 60 млрд, може трохи більше - нехай навіть 80 млрд, щоб нормально закрити весь фронт. Це 2 млрд доларів", - уточнив він.
Полковник повідомив, що цієї суми вистачило б на потреби піхотних бригад у сучасних засобах розвідки, ешелоновану лінію дронів по всій лінії фронту, введення електронних систем управління боєм та інших технологій, що додало б підрозділам більшої ефективності і суттєво скоротило число втрат особового складу.
"Це неприємна математика, але вона існує. Держава Україна повинна виплатити родині загиблого майже 15 мільйонів гривень. 100 загиблих бійців – це 1,5 мільярди. Подібна лінія могла б зберегти декілька тисяч життів. Ми би були в плюсі по грошах, а головне - були б живі ці люди...", - додав він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023