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РФС оновила стратегію розвитку фінансового сектору України

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Рада з фінансової стабільності (РФС) схвалила оновлення Стратегії розвитку фінансового сектору, що передбачає глибшу інтеграцію з ЄС, реформу ринкової інфраструктури та нові ініціативи в іпотечному кредитуванні. Зміни також узгоджуються з вимогами МВФ у межах програми розширеного фінансування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Фінансова стратегія України

По-перше, РФС оновила стратегію розвитку фінансового сектору України, доповнивши її низкою важливих напрямів:

передбачено законодавче врегулювання роботи Фонду розвитку підприємництва, створення стратегії іпотечного кредитування, посилення стійкості критичної інфраструктури та цифрової безпеки фінансової системи;

уточнено заходи з розвитку інфраструктури ринків капіталу, включаючи створення узгодженої моделі ринку, консолідацію облікової інфраструктури та залучення іноземних інвесторів;

розширено третю ціль стратегії — інтеграцію до ЄС. Додано нову ініціативу "Європейська інтеграція фінансового сектору", яка охоплює співпрацю з інституціями ЄС, участь у переговорах і впровадження європейського законодавства з урахуванням рекомендацій Єврокомісії.

По-друге, схвалено зміни до Стратегії з розвитку кредитування з метою синхронізації її з планом законодавчих змін у межах реалізації програми Ukraine Facility в частині розвитку і функціонування ринку непрацюючих кредитів та залучення іноземних інвестицій у цей ринок.

По-третє, РФС розглянула та схвалила в основі концепцію майбутньої стратегії розвитку іпотеки. Вона доручила робочій групі з фінансового розвитку підготувати узгоджені пропозиції для подальшого обговорення, зокрема за участі експертів МВФ.

РФС
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