Рада підтримала внесення змін у врегулювання питання листків непрацездатності

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону щодо удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю листків непрацездатності.
Як передає кореспондент Укрінформу, законодавча ініціатива №13062 була підтримана 247 депутатами.
Законопроєкт передбачає внесення змін в частині врегулювання питання листків непрацездатності, їх перевірки та здійснення повернення сум страхових виплат в разі встановлення необґрунтованості видачі листків непрацездатності.
Пропонується передбачити використання паперових та електронних листків непрацездатності як підстави для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Пропонується також унормувати питання засвідчення копій паперових листків непрацездатності.
Також проєктом закону запропоновано удосконалення процесу проведення перевірок листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування.
Зокрема, пропонується закріпити, що перевірки медичних висновків про тимчасову непрацездатність мають право робити тільки уповноважені лікарі, тобто лікарі, відповідної кваліфікації та досвіду роботи.
Ініціатори законопроєкту також пропонують внести зміни до процесу повернення коштів страхової̈ виплати в разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності.
Очікується, що ухвалення та реалізація ініціативи матиме позитивний вплив на процеси здійснення страхових виплат в разі тимчасової непрацездатності.
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