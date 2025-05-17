Трамп: путін хотів цієї зустрічі, але я завжди відчував, що не може бути зустрічі без мене

Президент США Дональд Трамп в ексклюзивному інтерв'ю Fox News у п'ятницю заявив, що ймовірно запланує зустріч з путіним, після чого мирну угоду буде укладено. Однак, якщо на переговорах в Туреччині результатів не буде, Трамп не виключив застосування санкцій.

Відповідаючи на питання ведучого Брета Баєра стосовно того, що путіна немає за столом переговорів, Трамп сказав що путін "за столом переговорів".

"І він хотів цієї зустрічі. Але я завжди відчував, що не може бути зустрічі без мене. З обох сторін багато ненависті. У мене дуже добрі стосунки з путіним. Я думаю, ми укладемо угоду. Ми повинні зустрітися. І я думаю, що ми, ймовірно, заплануємо це, бо я втомився від того, що інші люди йдуть і зустрічаються, і все таке інше. Стів Віткофф виконав неймовірну роботу. Але це дуже важка робота. І це робота, яку, з огляду на посаду, я думаю, що я єдиний, хто зможе її виконати. І я думаю, що ми зробимо це швидко. Я думаю, що путін втомився від усього цього", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

У відповідь на згадку ведучим про законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який передбачає жорсткі санкції до покупців російської нафти, Трамп зауважив, що успішно використав цей важіль тиску у випадку Венесуели й Ірану.

"Я щойно запровадив це проти Венесуели. Це називається вторинними санкціями. І я щойно зробив це з Венесуелою… Я щойно зробив це з Іраном. По суті, якщо ви купуєте нафту в Ірану, ви не можете вести бізнес зі Сполученими Штатами. І ви бачите, як кораблі просто залишають той порт. Знаєте, у Венесуелі це було чудово", - сказав Трамп.

На запитання ведучого Fox News - чому б не зробити це з росією? – Трамп відповів, що подивиться на те, що відбуватиметься на переговорах в Туреччині.

"І побачимо, що буде. Це було б нищівно для росії, бо в них зараз важкі часи з економікою. Ціни на нафту низькі, знаєте", - зауважив Трамп. При цьому він піддав критиці свого попередника, який за словами Трампа, дозволив цінам на нафту піднятися з 65 до 100 доларів за барель.

"путін заробляв статки. Тепер у мене нафта впала, тож ніхто більше не заробляє статки. І воно піде ще нижче", - пообіцяв Трамп в ефірі Fox News.