Трамп: Переговори між росією та Україною розпочнуться негайно

Президент США Дональд Трамп назвав чудовими тон і дух розмови з володимиром путіним.

"Щойно завершилася моя двогодинна розмова з президентом росії володимиром путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре. росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про ЗАВЕРШЕННЯ війни. Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами, як це тільки може бути, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає", - дописав він у соцмережі Truth Social у понеділок.

Трамп наголосив, що переговори між росією та Україною розпочнуться негайно.

"росія хоче вести широкомасштабну ТОРГІВЛЮ зі Сполученими Штатами, коли закінчиться ця катастрофічна "кривава баня", і я з цим згоден. Для росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал необмежений. Так само і Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни. Переговори між росією та Україною розпочнуться негайно", - написав він.

Президент США зазначив, що повідомив про результати переговорів Володимира Зеленсткого та лідерів Коаліції охочих.

"Я поінформував президента України Володимира Зеленського, президента Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Джорджіа Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александра Стубба під час телефонної розмови зі мною, одразу після розмови з президентом путіним. Ватикан в особі Папи Римського заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться!" – акцентував Трамп.