Мінрозвитку громад: В Україні вводиться в експлуатацію система “єІнспектор”

В Україні вводиться в експлуатацію система “єІнспектор” – цифровий інструмент контролю комерційного транспорту.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій
Зазначається, що з метою забезпечення відкритості рейдових перевірок комерційного транспорту інспекторами Укртрансбезпеки було затверджено повний перелік питань для контролю. Наказ з вичерпним переліком питань набув чинності 18 травня цього року.
У відомстві вказують, що система "єІнспектор" працюватиме на основі чіткого переліку питань, які має право запитати співробітник Державної служби України з безпеки на транспорті під час виконання рейдової перевірки комерційного транспорту (вантажівки, автобуса або таксі). На основі цих питань в системі автоматично буде формувати акт про порушення.
Цей перелік питань буде однаково використовуватись під час перевірки українських та іноземних перевізників. На його ж основі і буде працювати система "єІнспектор".
Затверджений перелік охоплює всі категорії перевезень
1. Внутрішні перевезення пасажирів:
2. Вантажні перевезення. Перевезення вантажів у внутрішньому сполученні.
3. Міжнародні перевезення пасажирів і вантажів:
У Мінрозвитку нагадали, що перевізники та водії мають право фіксувати процес проведення планової, позапланової або рейдової перевірки (перевірки на дорозі) засобами фото- та відеотехніки, не перешкоджаючи при цьому проведенню таких перевірок. Також фіксація перевірки ведеться нагрудними камерами інспекторами Укртрансбезпеки.
Як це працюватиме?
Що це дасть?
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