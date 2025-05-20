Мінрозвитку громад: В Україні вводиться в експлуатацію система “єІнспектор”

В Україні вводиться в експлуатацію система “єІнспектор” – цифровий інструмент контролю комерційного транспорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій

Зазначається, що з метою забезпечення відкритості рейдових перевірок комерційного транспорту інспекторами Укртрансбезпеки було затверджено повний перелік питань для контролю. Наказ з вичерпним переліком питань набув чинності 18 травня цього року.

У відомстві вказують, що система "єІнспектор" працюватиме на основі чіткого переліку питань, які має право запитати співробітник Державної служби України з безпеки на транспорті під час виконання рейдової перевірки комерційного транспорту (вантажівки, автобуса або таксі). На основі цих питань в системі автоматично буде формувати акт про порушення.

Цей перелік питань буде однаково використовуватись під час перевірки українських та іноземних перевізників. На його ж основі і буде працювати система "єІнспектор".

Затверджений перелік охоплює всі категорії перевезень

1. Внутрішні перевезення пасажирів:

Регулярні пасажирські перевезення;

Регулярні спеціальні пасажирські перевезення;

Нерегулярні пасажирські перевезення;

Перевезення пасажирів на таксі;

Перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

Перевезення пасажирів автомобільним самозайнятим перевізником;

Перевезення пасажирів автобусами та легковими автомобілями для власних потреб.

2. Вантажні перевезення. Перевезення вантажів у внутрішньому сполученні.

3. Міжнародні перевезення пасажирів і вантажів:

Міжнародні перевезення пасажирів резидентами України;

Міжнародні перевезення пасажирів нерезидентами;

Міжнародні перевезення вантажів резидентами України;

Міжнародні перевезення вантажів нерезидентами.

У Мінрозвитку нагадали, що перевізники та водії мають право фіксувати процес проведення планової, позапланової або рейдової перевірки (перевірки на дорозі) засобами фото- та відеотехніки, не перешкоджаючи при цьому проведенню таких перевірок. Також фіксація перевірки ведеться нагрудними камерами інспекторами Укртрансбезпеки.

Як це працюватиме?

Інспектори "Укртрансбезпеки" отримають планшети з чек-листами перевірки.

Вся інформація фіксуватиметься в електронній системі.

У разі порушень система автоматично сповіщатиме інспектора, який формуватиме протокол.

Що це дасть?