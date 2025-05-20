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Програма Transparent cities: Статус "прозорі" отримали п'ять українських міст

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Програма "Transparent cities/Прозорі міста" (Transparency International Ukraine) оприлюднила свіжі дані про роботу місцевої влади – так званий рейтинг прозорості міст. За результатами 2024 року статус "прозорі" отримали п'ять українських міст – Чернівці, Вінниця, Луцьк, Мукачево і Львів.

Загалом аналітики оцінили 100 муніципалітетів із 21 області України за 70 критеріями.

Середній рівень прозорості ста міст у 2024 році становив 41,6%. Найвищий – у великих міст – 59,1%, у середніх – 41,7%, а малих – 33,2%.

Лідер рейтингу – Чернівці – отримали 84,5 бала зі 100 можливих завдяки суттєвому прогресу – 27,1 відсоткового пункту за рік.

На другому місці опинилася Вінниця з 81 балом, на третьому – Луцьк (76 балів).

У десятку найкращих увійшли сім обласних центрів і три інших міста. Крім п’яти прозорих, це частково прозорі Біла Церква (69), Миколаїв (68), Кропивницький (67,5), Дрогобич (66) і Хмельницький (64,5).

З-поміж міст із населенням до 50 000 лише чотири змогли отримати статус "частково прозоре": Володимир (60,5 балів), Покров (57 балів), Вараш (55,5 балів) і Славута (52 балів).

Загалом у новому рейтингу кількість міст зі статусом "частково прозорі" суттєво зросла – його отримали 22 міста проти 10 торік.

Найгірші результати продемонстрували Конотоп (11 балів зі 100 можливих), Могилів-Подільський (15,5) Золочів (16), Хуст (16,5), Білгород-Дністровський (17,5), Південне і Вишневе (по 19,5), Самар (21,5), Глухів та Ізмаїл (по 22,5).

Порівняно з 2023 роком шість міст опустилися до нижчої категорії: два втратили статус "прозорих" (Дніпро і Дрогобич) і ще чотири — статус "частково прозорих" (Бердичів, Ковель, Одеса і Шостка).

За даними аналітиків, найкращі показники міста продемонстрували в індикаторах, пов’язаних із відкритістю (43,6%), взаємодією з громадськістю (41,7%) і реагуванням на виклики війни (39,6%).

Найгірше – з такими сферами, як послуги громадянам – 67% повних невиконань, комунальне майно та земля – 61,1%, кадрова політика й доброчесність – 60,3%.

Також аналітики дослідили дані за вісім років оцінювань, що дало змогу розмежувати реальний вплив і формальні ознаки, виявити справжні рушії змін і зрозуміти, як на прозорість впливають системність роботи, умови війни й адаптивність місцевого самоврядування.

"Один з висновків – існує помірний зв’язок між фінансовою спроможністю міст, кількістю населення чи регіоном. Водночас взагалі не помічено залежності рівня прозорості й кількістю тривог. Найбільше рівень прозорості міст залежить від політичної волі керівництва і системності, тяглості зусиль, яких докладають, щоб впроваджувати відповідні механізми", – сказано в дослідженні.

Прозорі міста
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