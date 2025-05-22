У Пекіні відреагували на європейські санкції проти китайських компаній

Китай відреагував на європейські санкції проти китайських фірм та закликав ЄС відмовитися від "подвійних стандартів", адже більшість країн Європи продовжують торгівлю з росією.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Міністерство закордонних справ Китаю назвало санкції, запроваджені Євросоюзом та Великою Британією на китайські компанії, необґрунтованими.
Також Пекін закликав ЄС відмовитися від своїх "подвійних стандартів", наголошуючи на тому, що більшість держав, зокрема європейських та США, продовжують торгувати з росією.
В МЗС Китаю наголосили, що вживатимуть заходів, необхідних для захисту своїх законних прав та інтересів.
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