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путін закликає "душити" іноземні IT-сервіси, які заявили про відхід з російського ринку, - ЗМІ

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Іноземні IT-сервіси, які заявили про відхід з російського ринку, але продовжують отримувати в рф прибуток, президент росії володимир путін закликав "душити". Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Кремлівський очільник володимир путін заявив про необхідність "душити" сервіси, які не до кінця пішли з російського ринку, які отримують прибуток, але діють проти рф.

«Треба їх душити. Згоден повністю. Кажу без жодного сорому, тому що вони нас намагаються душити. Треба відповідати їм взаємністю, ось і все!», - завив путін під час зустрічі з представниками підприємницьких кіл, у кремлі в понеділок, 26 травня.

При цьому, диктатор зауважив, що з росії "нікого не виганяли, нікому не заважали".

«Ми надавали максимально сприятливі умови для роботи. .. А вони намагаються нас душити. І потрібно відповідати їм взаємністю», - зазначив путін.

IT-сервіси
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