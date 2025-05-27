путін закликає "душити" іноземні IT-сервіси, які заявили про відхід з російського ринку, - ЗМІ

Іноземні IT-сервіси, які заявили про відхід з російського ринку, але продовжують отримувати в рф прибуток, президент росії володимир путін закликав "душити". Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Кремлівський очільник володимир путін заявив про необхідність "душити" сервіси, які не до кінця пішли з російського ринку, які отримують прибуток, але діють проти рф.

«Треба їх душити. Згоден повністю. Кажу без жодного сорому, тому що вони нас намагаються душити. Треба відповідати їм взаємністю, ось і все!», - завив путін під час зустрічі з представниками підприємницьких кіл, у кремлі в понеділок, 26 травня.

При цьому, диктатор зауважив, що з росії "нікого не виганяли, нікому не заважали".

«Ми надавали максимально сприятливі умови для роботи. .. А вони намагаються нас душити. І потрібно відповідати їм взаємністю», - зазначив путін.