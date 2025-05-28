ОСЦПВ, КАСКО та міні-КАСКО: порівняльний аналіз страхування авто в Україні

У сучасних умовах наявність транспортного засобу — це не лише про комфорт, а й про відповідальність. Поряд із технічним обслуговуванням, важливим аспектом залишається автострахування. В Україні найпоширенішими видами є ОСЦПВ, повне КАСКО та мініКАСКО. Розгляньмо особливості полісів, порівняймо переваги та допоможемо вибрати оптимальний варіант для вашої ситуації.
ОСЦПВ — це обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників ТЗ.. Простими словами, це страховка, яка покриває збитки, завдані вами третім особам у разі ДТП. Автоцивілка не відшкодовує ремонт вашого авто, а лише покриває витрати на відновлення чужого майна або лікування постраждалих в межах певних лімітів.
Зараз купити електронний поліс ОСЦПВ можна за кілька хвилин онлайн, без візиту до офісу страховиків. Така можливість спростила процес оформлення та зробила страхування доступнішим. Так, сервіси онлайн-страхування дозволяють одразу дізнатись ціну автоцивілки, порівнявши кілька пропозицій від страхових компаній.
Ціна автоцивілки онлайн залежить від: типу ТС, об'єму його двигуна та місця реєстрації власника.
КАСКО — це добровільне страхування, яке покриває пошкодження чи втрату вашого авто. Це варіант, який включає наступні ризики:
У разі серйозного пошкодження чи викрадення автомобіля, ви отримаєте компенсацію, що дорівнює або наближена до ринкової вартості авто.
Це найкращий варіант для власників нових або дорогих автомобілів, адже гарантує фінансову безпеку у найнепередбачуваніших ситуаціях.
Оформлення КАСКО проходить фізично в офісі страховика через складний прорахунок кінцевої вартості поліса. Однак сьогодні є можливість дізнатись попередній тариф, скориставшись спеціальними онлайн-калькуляторами.
МініКАСКО — спрощений варіант повного КАСКО. Він включає обмежений перелік ризиків, найчастіше — тільки викрадення або тотальне знищення автомобіля, ДТП з вашої вени та без неї.
Основна перевага — ціна міні КАСКО. Тариф суттєво нижчий, ніж у повного КАСКО, але страховка все ж забезпечує базовий рівень захисту.
Поліс підходить тим, хто хоче мати хоча б базове фінансове покриття на випадок великих втрат, але не готовий витрачати великі суми на повне страхування.
Купити поліс можна онлайн, як і в ситуації з ОСЦПВ.
|
Характеристика
|
ОСЦПВ
|
КАСКО
|
мініКАСКО
|
Обов'язковість
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Кого захищає
|
Треті особи
|
Власник авто
|
Власник авто
|
Вартість
|
Найнижча
|
Найвища
|
Середня
|
Оформлення онлайн
|
Так
|
Ні
|
Так
|
Доцільність
|
Для всіх авто
|
Для нових/дорогих авто
|
Для всіх авто
ОСЦПВ, КАСКО та мініКАСКО виконують різні функції.
Обов’язковий поліс ОСЦПВ — мінімум, без якого ви не зможете керувати авто законно. Повне КАСКО — ваш спокій в будь-яких форс-мажорах, але за вищу ціну. А мініКАСКО — це розумний компроміс для тих, хто цінує баланс між вартістю та рівнем страхової безпеки.
Вибираючи страховку, порівнюйте пропозиції, враховуйте ціну, переглядайте умови та купуйте те, що реально працює для вас. Страхування — це не витрата, а інвестиція в упевненість.