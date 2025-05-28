ОСЦПВ, КАСКО та міні-КАСКО: порівняльний аналіз страхування авто в Україні

У сучасних умовах наявність транспортного засобу — це не лише про комфорт, а й про відповідальність. Поряд із технічним обслуговуванням, важливим аспектом залишається автострахування. В Україні найпоширенішими видами є ОСЦПВ, повне КАСКО та мініКАСКО. Розгляньмо особливості полісів, порівняймо переваги та допоможемо вибрати оптимальний варіант для вашої ситуації.

Поліс ОСЦПВ (Автоцивілка)

ОСЦПВ — це обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників ТЗ.. Простими словами, це страховка, яка покриває збитки, завдані вами третім особам у разі ДТП. Автоцивілка не відшкодовує ремонт вашого авто, а лише покриває витрати на відновлення чужого майна або лікування постраждалих в межах певних лімітів.

Зараз купити електронний поліс ОСЦПВ можна за кілька хвилин онлайн, без візиту до офісу страховиків. Така можливість спростила процес оформлення та зробила страхування доступнішим. Так, сервіси онлайн-страхування дозволяють одразу дізнатись ціну автоцивілки, порівнявши кілька пропозицій від страхових компаній.

Ціна автоцивілки онлайн залежить від: типу ТС, об'єму його двигуна та місця реєстрації власника.

Повне КАСКО на авто

КАСКО — це добровільне страхування, яке покриває пошкодження чи втрату вашого авто. Це варіант, який включає наступні ризики:

ДТП з вашої вини (особиста шкода);

стихійні лиха;

пожежу;

викрадення;

вандалізм.

У разі серйозного пошкодження чи викрадення автомобіля, ви отримаєте компенсацію, що дорівнює або наближена до ринкової вартості авто.

Це найкращий варіант для власників нових або дорогих автомобілів, адже гарантує фінансову безпеку у найнепередбачуваніших ситуаціях.

Оформлення КАСКО проходить фізично в офісі страховика через складний прорахунок кінцевої вартості поліса. Однак сьогодні є можливість дізнатись попередній тариф, скориставшись спеціальними онлайн-калькуляторами.

МініКАСКО: компроміс між ціною та захистом

МініКАСКО — спрощений варіант повного КАСКО. Він включає обмежений перелік ризиків, найчастіше — тільки викрадення або тотальне знищення автомобіля, ДТП з вашої вени та без неї.

Основна перевага — ціна міні КАСКО. Тариф суттєво нижчий, ніж у повного КАСКО, але страховка все ж забезпечує базовий рівень захисту.

Поліс підходить тим, хто хоче мати хоча б базове фінансове покриття на випадок великих втрат, але не готовий витрачати великі суми на повне страхування.

Купити поліс можна онлайн, як і в ситуації з ОСЦПВ.

Порівняльна таблиця

Характеристика ОСЦПВ КАСКО мініКАСКО Обов'язковість Так Ні Ні Кого захищає Треті особи Власник авто Власник авто Вартість Найнижча Найвища Середня Оформлення онлайн Так Ні Так Доцільність Для всіх авто Для нових/дорогих авто Для всіх авто

ОСЦПВ, КАСКО та мініКАСКО виконують різні функції.

Обов’язковий поліс ОСЦПВ — мінімум, без якого ви не зможете керувати авто законно. Повне КАСКО — ваш спокій в будь-яких форс-мажорах, але за вищу ціну. А мініКАСКО — це розумний компроміс для тих, хто цінує баланс між вартістю та рівнем страхової безпеки.

Вибираючи страховку, порівнюйте пропозиції, враховуйте ціну, переглядайте умови та купуйте те, що реально працює для вас. Страхування — це не витрата, а інвестиція в упевненість.