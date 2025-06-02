Axios: Україна заздалегідь проінформувала США про спецоперацію СБУ "Павутина"

Україна заздалегідь проінформувала адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками, повідомляє портал Axios з посиланням на неназваного українського чиновника.
"Україна завдає масованого удару безпілотниками по авіабазах в глибині росії. Україна розпочала безпрецедентні удари з безпілотників у глибині росії, націливши десятки стратегічних бомбардувальників на кількох базах", - йдеться у матеріалі.
За словами українського чиновника, Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про цю атаку. Він повідомив Axios, що операція була проведена СБУ і планувалася понад рік.
За словами чиновника, ударні безпілотники були запущені з вантажівок, які були таємно розміщені поблизу російських авіабаз – одна з них розташована в Сибірі – за тисячі кілометрів від України.
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