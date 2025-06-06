Как создают настоящий виски

Благородный напиток родом из Ирландии и Шотландии стал популярным в различных странах благодаря своей универсальности и вкусовым качествам. Сегодня в продаже можно найти разные сорта этого алкоголя. Напитки различаются цветом, вкусом, выдержкой. Их употребляют в чистом виде и используют для создания простых или многокомпонентных коктейлей. Выбирая виски для себя или в качестве презента, не стоит рассчитывать на дешевизну такого напитка. Низкая цена должна насторожить, особенно если речь идет о продукции всемирно известных марок.

Технология производства виски — залог высокого качества продукта

Устойчивый спрос рождается на товары с подходящими для покупателей свойствами. Иначе говоря — высококачественную продукцию. Виски — не исключение. Однако получить продукт отличного качества можно только при четком соблюдении технологии. Длительный и трудоемкий процесс производства определяет высокую стоимость готовых напитков — заказать виски Jack Daniel's по хорошей цене можно только в надежных магазинах с большими объемами закупок. Для таких продавцов действуют специальные условия от поставщиков. Настоящий виски — алкоголь крепостью 40–65 %. Для его получения сырье проходит несколько стадий обработки.

Соложение зерна

Этот этап часто называют отправной точкой производства. Однако перед ним происходит подготовка сырья. Для создания виски необходимы:

зерно — пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, гречиха или просо; дрожжи — конкретного штамма с учетом особенностей технологии и запланированного результата.

Некоторые производители используют, в том числе, воду из определенных источников. Соложение — замачивание зерна для его последующего прорастания. Цель этого этапа — образование мальтозы (солодового сахара).

Сушка сырья

Сушка останавливает процесс прорастания. Традиционный шотландский виски, который можно купить в маркете алкогольных штук, высушивают с использованием торфяного дыма для получения характерного привкуса. Однако доступны и другие способы. Например, нейтральная сушка или комбинированная обработка.

Брожение сусла

Солод измельчают и смешивают с горячей водой. В полученное сусло добавляют дрожжи, которые инициируют процесс брожения. На этом этапе не просто образуется алкоголь, но и формируются ароматические соединения, характерные для напитка конкретного сорта.

Перегонка виски

Дистилляция необходима для очистки спирта. В разных технологических процессах может быть предусмотрена одна или две перегонки подогретой браги. Для производства виски используют только среднюю фракцию — она отличается лучшими вкусовыми качествами.

Выдерживание в бочках

Созревание может длиться от нескольких до десятков лет. Молодой спирт разливают в специальные бочки и помещают в определенный микроклимат. Чем дольше выдерживают виски, тем сложнее его аромат. Завершающий этап производства — купажирование и розлив.