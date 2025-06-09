Зеленський: Трамп повинен ввести пакет санкцій проти рф

Президент США Дональд Трамп повинен ввести пакет санкцій проти рф, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Він (Трамп - ІФ-У) є лідером Сполучених Штатів Америки. Він повинен це зробити (ввести санкції - ІФ-У). Я сподіваюся, ми дуже віримо, що Сполучені Штати Америки є лідером цивілізованого світу", - сказав Зеленський у інтерв'ю для ABC News.

Нагадаємо, санкції Сполучених Штатів проти Росії підготовлені, Конгрес та Білий дім готові їх затвердити, заявив спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.