Коордштаб: росіяни знову почали телефонувати родинам військовополонених

російська сторона знову почала телефонувати родинам військовополонених, представляючись нібито співробітниками якихось російських органів, які причетні до обмінів, і спонукають родини до написання якихось дій, до написання якихось заяв.
Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, передає УНН.
«Почали отримувати дуже багато дзвінків з російської сторони, і це люди, які представляються нібито співробітниками якихось російських органів, які причетні якимось чином до обмінів, і спонукають родини до написання якихось дій, до написання якихось заяв. Ця вся діяльність насправді не має нічого спільного з обмінами і з просуванням повернення. Це намагання посіяти недовіру, намагання посіяти розбрат і заповнити наші офіційні державні структури обробкою великої кількості інформації, тобто це такий пропагандистський спам. Це чергові спроби тиску, чергові спроби шантажу - на жаль, уже не раз з таким стикалися... Є фахівці, є структури, які знають що робити і як робити», - сказав Яценко.
Він закликав в разі отримання таких повідомлень звертатися до правоохоронних органів.
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