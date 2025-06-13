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На засідані Європейської ради буде розглянуте питання підтримки Україні та її шлях до членства в ЄС

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Лідери держав та урядів країн-членів Європейського союзу на засіданні Європейської ради, яке відбудеться 26-27 червня в Брюсселі, розглянуть питання підтримки Україні та її шлях до членства в ЄС.

Про це свідчить лист-запрошення до лідерів від президента Європейської ради Антоніу Кошти з детальним порядком денним Ради, який був оприлюднений у четвер в Брюсселі.

"Ми розпочнемо нашу зустріч у четвер об 11:00 з традиційного обміну думками з президентом Європейського парламенту, після чого відбудеться обмін думками з президентом Зеленським та обговорення між нами питань України", - повідомив він.

Нині не відомо, в якому форматі буде брати участь Зеленський - особисто чи в форматі відеоконференції.

Президент Європейської ради, анонсуючи українське питання, констатував, що Україна "непохитно докладає зусиль, щоб забезпечити реальний мирний процес".

"Наша мета залишається незмінною – припинити агресивну війну росії та побудувати всеохоплюючий, справедливий і тривалий мир в Україні, що ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права. Ми підведемо підсумки швидкозмінного дипломатичного контексту, відстежуватимемо підтримку ЄС та розглянемо шлях України до членства в ЄС", - написав президент Кошта.

Іншим пріоритетним питанням порядку денного він зазначив оборону та безпеку.

"Рішення, які ми ухвалили на наших зустрічах у березні, приносять плоди: ми будуємо Європу оборони. Тепер ми повинні дотримуватися цього курсу та прискорити прогрес у напрямку спільної оборонної готовності Європи до 2030 року... Надалі ми маємо керуватися колективним підходом до оборони та безпеки та зосереджуватися на ефективному витрачанні коштів", - деталізував Кошта.

Він додав, що це обговорення буде враховувати саміт НАТО, який відбудеться напередодні.

На обговорення будуть винесені питання ситуації на Близькому Сході, зосередившись на складній ситуації в Газі, міграція, питання внутрішньої безпеки, з акцентом на організовану злочинність, підтримка Республіки Молдова та ситуація на Західних Балканах.

Європейська рада
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