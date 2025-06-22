Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Півненко: У Національній гвардії України впровадили інноваційну систему забезпечення бійців водою

149

У Національній гвардії України впровадили інноваційну систему забезпечення бійців водою - розлив у гнучкі пакети типу "дой-пак".

Про це командувач НГУ Олександр Півненко повідомив у Фейсбуку, передає Укрінформ.

"Це рішення застосовується і в арміях світу, зокрема в США. Воно має низку переваг, особливо під час використання безпосередньо у бойових умовах", - зазначив він.

Одна з таких систем, яка зараз використовується у Нацгвардії, дозволяє розливати до 10-15 пакетів за хвилину й забезпечує мобільність, швидкість і безпеку в польових умовах.

За словами командувача, на передовій пакети об’ємом 0,25 л мають переваги перед традиційними флягами чи більшими пляшками. Вони значно легші, займають менше місця у спорядженні, ідеально підходять для щільного розташування в транспорті, бронемашинах чи індивідуальних рюкзаках.

"Штуцер дозволяє втамувати спрагу, не відкриваючи повністю упаковку — без зайвих рухів і втрат води навіть у русі. Одноразова герметична порція мінімізує ризик зараження всієї води у разі пошкодження. Один пакет — фактично порція для одного бійця. Знову ж таки - гігієна", - підкреслив Півненко.

Пакети можна доставити дронами на передові позиції, розмістити в кишенях, рюкзаках, розвантаженнях — для особистого носіння, зауважив він. Порційна фасовка дозволяє раціонально розподіляти запаси, особливо в умовах тривалих або інтенсивних бойових дій.

Крім того, пакети витримують падіння, стійкі до проколів і температурних перепадів. Це — приклад того, як сучасні технології допомагають адаптувати логістику до реалій війни.

"Система розливу в "дой-пак" — не просто зручність. Це новий стандарт забезпечення військовослужбовців Національної гвардії під час виконання бойових завдань", - додав Півненко.

НГУ, Півненко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 22 июня 2025
Суббота, 21 июня 2025
Пятница, 20 июня 2025
Четверг, 19 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023