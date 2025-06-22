Півненко: У Національній гвардії України впровадили інноваційну систему забезпечення бійців водою

У Національній гвардії України впровадили інноваційну систему забезпечення бійців водою - розлив у гнучкі пакети типу "дой-пак".
Про це командувач НГУ Олександр Півненко повідомив у Фейсбуку, передає Укрінформ.
"Це рішення застосовується і в арміях світу, зокрема в США. Воно має низку переваг, особливо під час використання безпосередньо у бойових умовах", - зазначив він.
Одна з таких систем, яка зараз використовується у Нацгвардії, дозволяє розливати до 10-15 пакетів за хвилину й забезпечує мобільність, швидкість і безпеку в польових умовах.
За словами командувача, на передовій пакети об’ємом 0,25 л мають переваги перед традиційними флягами чи більшими пляшками. Вони значно легші, займають менше місця у спорядженні, ідеально підходять для щільного розташування в транспорті, бронемашинах чи індивідуальних рюкзаках.
"Штуцер дозволяє втамувати спрагу, не відкриваючи повністю упаковку — без зайвих рухів і втрат води навіть у русі. Одноразова герметична порція мінімізує ризик зараження всієї води у разі пошкодження. Один пакет — фактично порція для одного бійця. Знову ж таки - гігієна", - підкреслив Півненко.
Пакети можна доставити дронами на передові позиції, розмістити в кишенях, рюкзаках, розвантаженнях — для особистого носіння, зауважив він. Порційна фасовка дозволяє раціонально розподіляти запаси, особливо в умовах тривалих або інтенсивних бойових дій.
Крім того, пакети витримують падіння, стійкі до проколів і температурних перепадів. Це — приклад того, як сучасні технології допомагають адаптувати логістику до реалій війни.
"Система розливу в "дой-пак" — не просто зручність. Це новий стандарт забезпечення військовослужбовців Національної гвардії під час виконання бойових завдань", - додав Півненко.
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