“Великий і прекрасний законопроєкт” Трампа про скорочення податків і витрат містить 940 сторінок

Сенат США, який контролюють республіканці, у суботу з невеликою перевагою просунув законопроект президента Дональда Трампа про масштабне скорочення податків і витрат, пише Reuters.
Демократи намагалися сповільнити прийняття законопроєкту. Законодавці проголосували 51-49 за відкриття дебатів щодо 940-сторінкового мегазаконопроекту.
Двоє соратників Трампа-республіканців приєдналися до демократів, щоб виступити проти законопроєкту, який фінансуватиме головні пріоритети президента в галузі імміграції, кордонів, скорочення податків та військових витрат.
Трамп у соціальних мережах привітав “велику перемогу” свого “великого, прекрасного законопроєкту”.
“Після кількох годин затримки, протягом яких лідери республіканців та віцепрезидент Джей Ді Венс працювали за зачиненими дверима, щоб переконати тих, хто в останню хвилину вагався, підтримати цей законопроєкт, демократи вимагали, щоб мегазаконопроєкт спочатку був зачитаний вголос у залі засідань – завдання, яке може затримати початок дебатів до недільного дня”, ‒ зазначає видання.
Демократи кажуть, що податкові пільги, передбачені законопроектом, непропорційно вигідні для багатих за рахунок соціальних програм для американців з низьким рівнем доходу.
“Республіканці в Сенаті намагаються ухвалити радикальний законопроект, оприлюднений серед ночі, молячись, щоб американський народ не усвідомлював, що він містить”, – заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер у залі засідань Сенату.
“Демократи змусять цю палату прочитати його від початку до кінця”, ‒ сказав він.
Після прочитання законопроєкту законодавці розпочнуть 20-годинні дебати щодо законопроєкту. Потім буде марафонська сесія з внесення поправок, перш ніж Сенат проголосує за прийняття.
Республіканські сенатори Том Тілліс та Ренд Пол проголосували проти відкриття дебатів, що деякий час здавалося ризикованим.
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