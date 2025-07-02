Кабмін планує збільшити мінімальну зарплату до 8 688 гривень з січня 2026 року

Кабінет Міністрів планує збільшити мінімальну зарплату на 688 гривень або на 8,6% до 8 688 гривень з січня 2026 року, на рівень прогнозованої інфляції. Про це йдеться у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки, схваленій Кабміном, згідно з постановою № 774 від 27 червня, передають Українськi Новини.
"Під час формування видаткової частини (держбюджету) на 2026-2028 роки буде враховано такі показники мінімальної заробітної плати:
- з 1 січня 2026 р. в розмірі 8 688 гривень;
- з 1 січня 2027 р. в розмірі 9 374 гривні;
- з 1 січня 2028 р. в розмірі 10 059 гривень", - йдеться у документі.
При цьому інфляція (грудень до грудня) прогнозується: 2026 – 8,6%, 2027 – 5,9%, 2028- 5,3%.
Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки передбачається збільшити з 3195 гривень зараз: з 1 січня 2026 року до 3 470 гривень; з 1 січня 2027 - 3 744 гривні; з 1 січня 2028 - 4 018 гривень.
Для забезпечення продовження реформи державного управління ключові заходи буде зосереджено на продовженні роботи з впровадження комплексної реформи оплати праці, збалансуванні організаційної структури та оптимізації чисельності працівників органів виконавчої влади.
Водночас у декларації зазначається, що Верховна Рада та уряд будуть спрямовувати зусилля на "відв’язку" розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема для працівників державних органів.
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