Експертка: Наші мінеральні ресурси мають працювати на розвиток економіки держави та на національну безпеку

Під час реалізації угоди про надра зі США, уряд має працювати над відтворенням сировини для розвитку ВПК. На цьому в інтерв’ю “Апострофу” наголосила директорка Інституту геологічних наук Національної академії наук України Стелла Шехунова.

“Різні види мінеральної сировини мають різне значення для розвитку галузей економіки, промисловості, технологій. Тому важливе завдання – визначення мінеральної сировини, необхідної для розвитку стратегічних галузей економіки нашої країни на основі вивчення мінеральних ресурсів та аналізу ланцюгів постачання”, – сказала вона.

Вона застерегла від повторення історії з цінним мінералом, видобутим в Україні, який забезпечує потреби ворожого ВПК.

“Ми не можемо допустити безконтрольної втрати цінної мінеральної сировини, як це було, наприклад, з ільменітовим концентратом, який вивозився до країни-агресора багато років. Він використовувався для виробництва титанвмісної продукції військового призначення. Наші мінеральні ресурси мають працювати на розвиток економіки держави та на національну безпеку”, – підкреслила науковець.