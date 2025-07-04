Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Експертка: Наші мінеральні ресурси мають працювати на розвиток економіки держави та на національну безпеку

84

Під час реалізації угоди про надра зі США, уряд має працювати над відтворенням сировини для розвитку ВПК. На цьому в інтерв’ю “Апострофу” наголосила директорка Інституту геологічних наук Національної академії наук України Стелла Шехунова.

“Різні види мінеральної сировини мають різне значення для розвитку галузей економіки, промисловості, технологій. Тому важливе завдання – визначення мінеральної сировини, необхідної для розвитку стратегічних галузей економіки нашої країни на основі вивчення мінеральних ресурсів та аналізу ланцюгів постачання”, – сказала вона.

Вона застерегла від повторення історії з цінним мінералом, видобутим в Україні, який забезпечує потреби ворожого ВПК.

“Ми не можемо допустити безконтрольної втрати цінної мінеральної сировини, як це було, наприклад, з ільменітовим концентратом, який вивозився до країни-агресора багато років. Він використовувався для виробництва титанвмісної продукції військового призначення. Наші мінеральні ресурси мають працювати на розвиток економіки держави та на національну безпеку”, – підкреслила науковець.

Шехунова
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 4 июля 2025
Четверг, 3 июля 2025
Среда, 2 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023