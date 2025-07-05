Ван Ї: Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію для політичного врегулювання «української кризи»

Китай готовий зміцнювати стратегічну комунікацію та координацію з Францією для політичного врегулювання «української кризи», як у КНР називають російську війну проти України.
Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї на брифінгу в Парижі після переговорів зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелєм Барро, передає Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.
«Китай готовий зміцнювати стратегічну комунікацію та координацію з Францією і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні таких гарячих питань, як «українська криза» та Близький Схід», - сказав Ван.
На його переконання, мирне врегулювання міжнародних спорів шляхом діалогу та консультацій залишається єдиним правильним вибором для людства.
«Китай та Франція є постійними членами Ради Безпеки ООН, повинні дотримуватися основоположних цілей цієї Організації та розвивати дружні двосторонні дипломатичні відносини, в основі яких незалежність від сторонніх впливів, та спільно робити китайсько-французький внесок у світовий мир, стабільність і розвиток», - наголосив китайський топдипломат.
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