Ван Ї: Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію для політичного врегулювання «української кризи»

Китай готовий зміцнювати стратегічну комунікацію та координацію з Францією для політичного врегулювання «української кризи», як у КНР називають російську війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї на брифінгу в Парижі після переговорів зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелєм Барро, передає Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.

«Китай готовий зміцнювати стратегічну комунікацію та координацію з Францією і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні таких гарячих питань, як «українська криза» та Близький Схід», - сказав Ван.

На його переконання, мирне врегулювання міжнародних спорів шляхом діалогу та консультацій залишається єдиним правильним вибором для людства.

«Китай та Франція є постійними членами Ради Безпеки ООН, повинні дотримуватися основоположних цілей цієї Організації та розвивати дружні двосторонні дипломатичні відносини, в основі яких незалежність від сторонніх впливів, та спільно робити китайсько-французький внесок у світовий мир, стабільність і розвиток», - наголосив китайський топдипломат.