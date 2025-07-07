Підсанкційна співвласниця iBox Bank Альона Шевцова продовжує ухилятися від слідства

Колишню голову Наглядової ради та співвласницю iBox Bank Альону Шевцову було оголошено у міжнародний розшук понад півтора роки тому. У 2023 Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало розслідування щодо масштабних махінацій з відмивання коштів за участі Шевцової та двох її посібниць, які також займали посади у iBox Bank. Як повідомляє telegraf.ua, нещодавно директорку одного з департаментів банку Ірину Циганок було затримано у Польщі. Але людина, яку БЕБ вважає організатором схеми на 5 млрд грн, – Альона Шевцова – досі знаходиться у міжнародному розшуку.

Розслідування щодо фінансових зловживань та порушень законодавства керівниками iBox Bank активно ведеться. Детективам БЕБ вдалося встановити, що з 2021 року Альона Шевцова створила ефективну фінансову схему відмивання коштів на користь нелегальних ігорних бізнесів.

Мова йде про так званий міскодинг. Людина проводить оплату через термінали iBox і вказує фіктивне призначення такого платежу, наприклад “за комунальні послуги” або “за інтернет”. Але насправді відбувалось масове поповнення ігрових акаунтів безліцензійних онлайн казино. Також, щоб відвести підозри, сама Шевцова створила два десятки фіктивних юридичних осіб – начебто 20 компаній відкрили бізнес рахунки у iBox Bank. Саме на ці рахунки потім поступали кошти від гравців онлайн казино.

Схема, яка ефективно працювала з 2021 року, вже через два роки стала помітною слідчим органам та державному регулятору. БЕБ вдалося відтворити всі кроки нелегального відмивання коштів. За оцінками БЕБ Шевцова та її посібниці змогли «відмити» приблизно 5 мільярдів гривень. І незважаючи на те, що головні підозрювані на той час вже були поза межами України, Личаківський суд Львова дозволив проводити досудове розслідування без присутності підозрюваних. Також, суд арештував двох топ-менеджерів iBox Bank у якості запобіжного заходу.

Зі свого боку, Нацбанк неодноразово закликав керівництво iBox Bank припинити підозрілу діяльність. Офіційні листи, штрафи та навіть відсторонення посадових осіб iBox Bank від виконання службових обов'язків – лише деякі із мір, які запроваджував державний регулятор. Але за відсутності реакції, НБУ був змушений застосувати найбільш суворі методи. У 2023 році Нацбанк відкликав ліцензію та ліквідував iBox Bank. Як зазначено в заяві НБУ, рішення було прийнято «у зв’язку із систематичним порушення Банком (iBox – прим. ред.) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Головна підозрювана у справі не визнає свою провину. І навіть за фізичної відсутності в Україні, робить все можливе, аби “зам’яти” розслідування. “Адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з'являються на судові засідання”, – заявляє БЕБ. Вияснити місцезнаходження Альони Шевцової також і досі не вдалося.