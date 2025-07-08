Держслужба зайнятості: Говорити про перехід України на чотириденний робочий тиждень під час війни було б дивно

В умовах воєнного стану запровадження чотириденного робочого тижня в Україні не є реалістичним сценарієм, заявляють у Державній службі зайнятості.

"Говорити про перехід України на чотириденний робочий тиждень під час війни було б дивно. Українці або у війську, або для війська. Ринок праці також перейшов на військові рейки", - йдеться у повідомленні пресслужби в понеділок.

За таких умов, зазначається у повідомленні, святкові дні під вважаються звичайними робочими, без подвоєної оплати чи компенсації додатковим відпочинком. А залучати до роботи у вихідні під час війни можливо без згоди профспілки. При цьому максимальний тижневий обсяг робочих годин — до 60-ти замість звичайних 40-ка годин.

Разом з тим Держслужба зайнятості наголошує, що у мирні часи розмова про перехід на чотириденний робочий тиждень можлива. Станом на сьогодні Ісландія, Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Франція, Литва, Японія та Об’єднані Арабські Емірати впроваджують у своїх країнах модель скороченого робочого тижня в окремих галузях економіки.

В Україні чотириденний робочий тиждень законодавчо не передбачений. Згідно з Кодексом законів про працю, стандартною вважається тривалість робочого часу у 40 годин на тиждень, однак допускається встановлення неповного робочого часу за згодою сторін, а також для певних категорій населення. До того ж в умовах воєнного стану на окремих об’єктах критичної інфраструктури тривалість робочого тижня збільшена до 60 годин.

"Наразі в країні відсутні законодавчі ініціативи стосовно скорочення тривалості робочого тижня, проте наявні у Служби вакансії від роботодавців диференціюються за режимом робочого часу. Є робочі місця, які пропонують 5-денний робочий тиждень, неповний чи ненормований робочий час, підсумований облік робочого часу, роботу змінами, з поділом робочого дня на частини та у нічний час", – пояснює заступниця начальника управління по роботі з роботодавцями Державної служби зайнятості Євгенія Підлісна.

За даними єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС), наразі наявні 876 вакансій з неповним робочим часом — серед них вакансії лікарів, вчителів, соціальних працівників, листонош та інших. Оплата коливається від мінімальної до 60 тис. грн.

Пілотний проєкт з чотириденного робочого тижня у 2019 році в Україні вже тестувала ІТ-компанія Brighta. Попри покращення самопочуття працівників, згодом компанія зіткнулася зі зниженням продуктивності в окремих напрямах.

Міжнародний досвід свідчить, що чотириденний графік найефективніше працює в ІТ-секторі, аналітичних та креативних сферах, тоді як у виробництві, аграрному секторі, сфері послуг та за погодинної оплати праці він менш придатний. В Україні така модель наразі можлива лише у форматі індивідуальних домовленостей між працівником і роботодавцем.