Independent: Країни БРІКС відреагували на погрози Трампа щодо запровадження додаткових 10% мит через "антиамериканську політику"

Країни БРІКС відреагували на погрози президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо запровадження додаткових 10% мит для будь-якої країни, яка приєднається до "антиамериканської політики". Про це пише УНН з посиланням на Independent.

Південна Африка у своїй відповіді лідеру США заявила, що вона не є антиамериканською та все ще хоче домовитися про торговельну угоду зі США.

"Ми все ще очікуємо офіційного повідомлення від США щодо нашої торгівельної угоди, але наші переговори залишаються конструктивними та плідними. Як ми вже повідомляли раніше, ми не маємо антиамериканських настроїв", – заявив агентству Reuters речник Міністерства торгівлі Південної Африки Кааміль Аллі.

Південна Африка прагне домовитися про торговельну угоду з адміністрацією Трампа з травня, коли президент США прийняв свого колегу Сиріла Рамафосу для переговорів у Білому домі.

Китай заявив, що БРІКС не прагне конфронтації та не націлений на жодну країну після того, як президент Дональд Трамп пригрозив новим 10% митом.

БРІКС є важливою платформою для співпраці між ринками, що розвиваються, у країнах, що розвиваються. БРІКС виступає за відкритість, інклюзивність та добровільну співпрацю. Це не блок для конфронтації, і він не націлений на жодну країну. Щодо підвищення тарифів США, Китай неодноразово чітко висловлював свою позицію. Торгівельні війни та тарифні війни не мають переможців, а протекціонізм нікуди не веде – сказала Мао Нін, речниця Міністерства закордонних справ Китаю, на брифінгу для преси 7 липня.

Малайзія після заяв президента США Дональда Трампа заявили, що приєднуються до блоку БРІКС.

Міністерство інвестицій, торгівлі та промисловості (MITI) Малайзії заявило, що взаємодія країни з будь-якою багатосторонньою платформою зумовлена спрощенням торгівлі, сталим розвитком та найкращими інтересами країни, а не ідеологічними альянсами.

"Малайзія проводить незалежну зовнішню та економічну політику. Наша взаємодія з будь-якою багатосторонньою платформою зосереджена на спрощенні торгівлі та сталому розвитку, керуючись національними інтересами, а не ідеологічною узгодженістю", – йдеться у заяві міністерства.

MITI також підкреслило давні та суттєві економічні зв'язки між Малайзією та Сполученими Штатами, яких воно назвало одним із ключових економічних партнерів Малайзії.