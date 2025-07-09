У росії фіксується стрімке падіння темпів збору зернових.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
За даними розвідки, станом на 3 липня зібрані лише 3,8 млн тонн зерна – у чотири рази менше, ніж торік (16,5 млн т). Середня врожайність впала з 41 до 31 центнера з гектара.
Південний і Північно-Кавказький округи демонструють найбільше відставання: відповідно 2 млн тонн проти 11,4 млн тонн і 1,5 млн тонн проти 4,5 млн тонн минулого року.
На тимчасово захоплених територіях України зібрано майже вдвічі менше врожаю, ніж у 2024-му.
Серед ключових причин – затяжна посуха (надзвичайний стан у кількох районах Ростовської області), девальвація якісного насіння через західні санкції (втрата до 70% імпортного фонду) та інфляційний тиск. Тарифи на електроенергію зросли на 11,5%, бензин – на 12% лише за червень.
Крім того, урядова політика щодо експорту виявилася неефективною: за низьких світових цін ($222–228 за тонну) аграрії не вичерпали квоту на експорт пшениці, залишивши понад 1,8 млн тонн у країні.
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