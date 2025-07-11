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Bitcoin досяг нового рекорду - майже $112 тисяч

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Bitcoin досяг нового рекорду - $111 988 - на тлі зростання інтересу з боку інституційних інвесторів та сприятливої позиції адміністрації Дональда Трампа щодо криптовалют.

Про це повідомляє Reuters.

9 липня 2025 року вартість Bitcoin зросла до $111 988.90, встановивши історичний максимум. За підсумками торгів ціна становила $111 259, що на 0,4% вище, ніж днем раніше. З початку року криптовалюта подорожчала більш ніж на 18%.

Аналітики пояснюють зростання активізацією великих інвесторів - Bitcoin дедалі частіше розглядають як легітимний інструмент для інвестування.

"Bitcoin стає менш ризикованим активом у міру зростання його капіталізації", - прокоментував CEO Professional Capital Management Ентоні Помпліано.

Додаткові імпульс ринку надали й політичні чинники. компанія Trump Media & Technology Group, пов'язана з родиною президента США, подала заявку на запуск ETF-фонду, який інвестуватиме в кілька токенів, зокрема Bitcoin, Ether, Solana та Ripple.

Ріст Bitcoin також підтримав інші криптоактиви. Ether піднявся до $2794.95 - це найвищий показник за останній місяць. Акції криптокомпаній також пішли вгору: Coinbase зросла на 5,4%, Microstrategy - на 4,7%.

Bitcoin
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