CBS News: Трамп розглядає можливість виділення нового фінансування для військової допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп, уперше з моменту свого вступу на посаду в січні, розглядає можливість виділення нового фінансування для військової допомоги Україні, мова може йти про кілька мільярдів доларів США.

Про це з посиланням на джерела в американських дипломатичних колах повідомляє CBS News, передає Укрінформ.

«Джерела зазначили, що нове фінансування може бути спрямоване на те, щоб надіслати сигнал росії, яка останніми днями завдає по Україні масованих ударів безпілотниками і ракетами», - пише видання.

Джерело можливого нового фінансування для України поки що незрозуміле, проте американські чиновники зазначили, що у розпорядженні Трампа є $3,85 мільярда у рамках президентських повноважень, що залишилися від часів його попередника Джо Байдена і які американський лідер міг би використати для швидкої відправки військової техніки до України.

Ще одним можливим шляхом фінансування військової допомоги Києву може бути конфіскація близько $5 мільярдів російських активів, заморожених на території США, що дозволяють зробити повноваження президента, проте ні Трамп, ні колишній лідер Байден не скористалися цим механізмом.

CBS News пише, що Сполучені Штати з початку російського вторгнення у лютому 2022 року надіслали Україні військової допомоги на десятки мільярдів доларів і Трамп раніше критикував ці витрати та тиснув на Україну і росію, аби вони працювали над мирною угодою.

Останніми днями росія викликала гнів президента і минулого тижня він заявив що дуже розчарований розмовою з президентом росії володимиром путіним, а пізніше припустив, що удари росії по Україні можуть спонукати його надіслати більше зброї українцям.

«путін неправильно ставиться до людей. Він вбиває забагато людей», – сказав Трамп журналістам під час засідання Кабінету міністрів у вівторок, 8 липня. - Тому ми надсилаємо Україні деяку оборонну зброю і я це схвалив».