CBS News: Трамп розглядає можливість виділення нового фінансування для військової допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп, уперше з моменту свого вступу на посаду в січні, розглядає можливість виділення нового фінансування для військової допомоги Україні, мова може йти про кілька мільярдів доларів США.
Про це з посиланням на джерела в американських дипломатичних колах повідомляє CBS News, передає Укрінформ.
«Джерела зазначили, що нове фінансування може бути спрямоване на те, щоб надіслати сигнал росії, яка останніми днями завдає по Україні масованих ударів безпілотниками і ракетами», - пише видання.
Джерело можливого нового фінансування для України поки що незрозуміле, проте американські чиновники зазначили, що у розпорядженні Трампа є $3,85 мільярда у рамках президентських повноважень, що залишилися від часів його попередника Джо Байдена і які американський лідер міг би використати для швидкої відправки військової техніки до України.
Ще одним можливим шляхом фінансування військової допомоги Києву може бути конфіскація близько $5 мільярдів російських активів, заморожених на території США, що дозволяють зробити повноваження президента, проте ні Трамп, ні колишній лідер Байден не скористалися цим механізмом.
CBS News пише, що Сполучені Штати з початку російського вторгнення у лютому 2022 року надіслали Україні військової допомоги на десятки мільярдів доларів і Трамп раніше критикував ці витрати та тиснув на Україну і росію, аби вони працювали над мирною угодою.
Останніми днями росія викликала гнів президента і минулого тижня він заявив що дуже розчарований розмовою з президентом росії володимиром путіним, а пізніше припустив, що удари росії по Україні можуть спонукати його надіслати більше зброї українцям.
«путін неправильно ставиться до людей. Він вбиває забагато людей», – сказав Трамп журналістам під час засідання Кабінету міністрів у вівторок, 8 липня. - Тому ми надсилаємо Україні деяку оборонну зброю і я це схвалив».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023