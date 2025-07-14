Експерти: У червні український ринок мотоциклів демонстрував активність

У червні 2025 року український ринок мотоциклів демонстрував характерну для літнього сезону активність, хоча й не перевищив пікових показників попереднього місяця. Загальний обсяг зареєстрованої мототехніки становив 9,5 тисячі одиниць — на 7,5% менше, ніж у травні, але на 9,7% більше порівняно з червнем минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Найбільшу частку ринку традиційно сформували нові мотоцикли, імпортовані з-за кордону — 5408 одиниць або 57%. На внутрішньому ринку було укладено 3230 угод купівлі-продажу, що становить 34%. Ще 852 одиниці (9%) — це вживані мотоцикли, ввезені з-за кордону.

Динаміка в усіх сегментах підтвердила вплив сезонності. Так, внутрішні перепродажі зменшились на 7,1% у порівнянні з травнем, однак перевищили торішні показники на 3,6%. Імпорт уживаних мотоциклів впав на 2,4% за місяць, але зріс на 53,5% у річному вимірі. Нових мотоциклів у червні ввезли на 8,5% менше, ніж у травні, однак на 8,6% більше, ніж у червні 2024 року.

У сегменті внутрішнього ринку традиційно домінують японські бренди: Honda та Yamaha залишаються беззаперечними лідерами, підтверджуючи свою популярність серед прихильників надійної та перевіреної техніки. У трійку найбільш продаваних входять також доступні китайські й індійські марки — Geon, Lifan, Musstang, Bajaj та Kovi.

Серед імпортованих уживаних мотоциклів зберігається стабільна перевага японських виробників. Четвірка Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki традиційно займає провідні позиції. Водночас зростає інтерес до нішевих і преміальних брендів: Harley-Davidson, Ducati, Indian, KTM та Triumph усе частіше з’являються на українських дорогах.

Ринок нових мотоциклів в Україні залишається орієнтованим на бюджетний сегмент. Найбільшим попитом користуються марки Spark, Musstang, Lifan, Geon, Kovi, Forte, а також Bajaj і Shineray. Попри загальний фокус на доступність, певний попит зберігається і на класичну Honda.

Зазначається, що початку року офіційна статистика не зафіксувала жодного випадку виробництва мотоциклів в Україні, хоча інші сегменти транспорту мають приклади локального складання чи адаптації. Стабільний середньомісячний попит на рівні 3,5 тисячі одиниць свідчить про потенціал для розвитку, однак національний виробник у цій ніші поки відсутній.