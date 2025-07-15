Держстат: В Україні значно здорожчали продукти харчування

Попри те, що продуктова інфляція у червні прискорилася до 23,2%, темпи зростання споживчих цін сповільнилися 14,3%. Про це пише «Главком» з посиланням інформацію Державної служби статистики.

Згідно з даними відомства, за рік ціни на яблука зросли на 195,5%, тобто майже втричі, до 79,5 гривень за кілограм. Капуста стала дорожчою в 2,5 раза, підскочивши до 28,2 гривні за кілограм, а морква - на 67,0%, до 49,7 гривні за кілограм.

Яйця курині подорожчали на 62,7% до 53,6 гривні за десяток, вартість соняшникової олії зросла на 37,2%, до 80,6 гривні за літр, борошно збільшилося у ціні на 36,1%, до 21,7 гривні за кілограм, а куряче філе піднялося у ціні на 35,8%, до 214,6 гривні за кілограм.

Пачка масла вагою 200 грамів подорожчала на 34,3% до 107,4 гривні.