В товарном бизнесе эффективное управление клиентской базой, заказами, остатками товара и процессами продаж невозможно без качественной CRM-системы. Однако среди множества предложений на украинском рынке выбрать действительно оптимальное решение - задача не из простых. Бизнесу нужен не просто инструмент учета, а CRM, которая учитывает особенности локального рынка, поддерживает интеграции с маркетплейсами, службами доставки и бухгалтерскими сервисами, имеет прозрачную ценовую политику и предоставляет удобный интерфейс с быстрой технической поддержкой.

В этом обзоре мы подготовили рейтинг топ-5 CRM-систем для товарного бизнеса в Украине, основываясь на пяти ключевых критериях:

Локализация - адаптирована ли система к украинскому рынку, языку, законодательству и специфике торговли;

- адаптирована ли система к украинскому рынку, языку, законодательству и специфике торговли; Функционал для товарного бизнеса - насколько глубоко CRM охватывает процессы закупок, склада, продаж, аналитики;

- насколько глубоко CRM охватывает процессы закупок, склада, продаж, аналитики; Интеграции - поддерживает ли CRM подключение к популярным сервисам: Rozetka, Prom, Новая почта, Укрпочта и т.д.;

- поддерживает ли CRM подключение к популярным сервисам: Rozetka, Prom, Новая почта, Укрпочта и т.д.; Цена/качество - баланс стоимости и функциональных возможностей;

- баланс стоимости и функциональных возможностей; Удобство и поддержка - интерфейс, легкость внедрения и качество клиентской поддержки.

Этот материал будет полезен владельцам интернет-магазинов, офлайн-точек и предпринимателям, которые стремятся автоматизировать бизнес-процессы и повысить эффективность команды благодаря правильно выбранной CRM.

Среди топ-5 CRM-систем Украины на первом месте, конечно же, CRM HugeProfit - современная CRM-платформа, разработанная специально для нужд малого и среднего товарного бизнеса. В этом разделе проведем детальный обзор CRM для товарного бизнеса по ключевым критериям, которые определяют удобство, функциональность и эффективность работы системы.

Локализация

HugeProfit является полностью локализованным решением, адаптированным под украинский рынок. Интерфейс доступен на украинском, русском и английском языках, что позволяет комфортно работать пользователям из разных регионов. Сервис учитывает местную налоговую специфику, валютные операции, форматы документов и учет ТТН. Благодаря гибким настройкам можно легко организовать документооборот в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Функционал для товарного бизнеса

Система создана с учетом ежедневных задач предпринимателей, которые продают товары онлайн или офлайн. HugeProfit охватывает все ключевые процессы: от учета товаров на складе до формирования отчетов по прибыльности. Доступна поддержка мультивалютности, создание комплектов, инвентаризация, учет поставок с разной себестоимостью, контроль остатков по складам и маркетплейсам. Благодаря этому CRM позволяет предпринимателю держать под контролем все операции и быстро реагировать на изменения спроса.

Интеграции

CRM HugeProfit поддерживает интеграцию с основными украинскими маркетплейсами (Prom, Rozetka, OLX), службами доставки (Новая Почта, Укрпочта), сервисами телефонии (Binotel, Sipuni), платежными решениями, а также внешними каналами продаж. Дополнительно реализована возможность подключения через API и Webhook, что открывает путь к глубокой автоматизации. Такой уровень интеграций делает систему конкурентоспособной среди 5 топовых CRM в Украине.

Цена/качество

Один из ключевых аргументов в пользу HugeProfit - это баланс между стоимостью подписки и объемом функционала. В сравнении с другими CRM-системами, которые входят в топ-5 CRM-систем Украины, сервис предлагает доступную модель оплаты без скрытых платежей. При этом даже базовые тарифы включают все основные функции для ведения учета, автоматизации и анализа. Это особенно выгодно для малого бизнеса, который ценит каждую потраченную гривну.

Удобство и поддержка

CRM имеет интуитивно понятный интерфейс, что позволяет быстро стартовать без необходимости проходить длительное обучение. Даже пользователи без технической подготовки смогут самостоятельно настроить учет, склад или подключить интеграции. Техническая поддержка работает оперативно, предоставляя консультации через чат, почту и телефон. Кроме того, доступны инструкции, видеоуроки и база знаний, которые регулярно обновляются.

Вывод: CRM HugeProfit - это гибкое, локализованное и удобное решение для тех, кто ищет CRM с полным функционалом для товарного бизнеса в Украине. Благодаря сильным интеграциям, понятному интерфейсу и выгодному соотношению цены и качества, система уверенно входит в топ-5 CRM в Украине, обеспечивая бизнесу стабильность и рост.

KeyCRM

Локализация

KeyCRM - это полностью украинская CRM-система, которая с первых дней разработки ориентирована именно на локальные потребности предпринимателей. Интерфейс представлен на украинском, русском и английском языках, что позволяет комфортно работать различным категориям пользователей. Особое внимание уделено поддержке украинских платежных систем, служб доставки и налоговых требований. KeyCRM предлагая решение, максимально адаптированное к реалиям местного рынка.

Функционал для товарного бизнеса

В сфере товарной торговли KeyCRM демонстрирует гибкий и глубокий функционал. Система позволяет эффективно управлять учетом товаров, контролировать остатки, отслеживать статусы заказов, обрабатывать продажи с нескольких каналов одновременно (сайт, маркетплейсы, мессенджеры). Инструменты создания комплектов, расчета прибыльности и управления поставками делают эту CRM удобной для интернет-магазинов, дропшипперов и традиционной розницы. KeyCRM справедливо входит в число топ товарных CRM, так как охватывает все ключевые операционные процессы без излишней сложности.

Интеграции

Сильной стороной KeyCRM является широкая интеграционная экосистема. Сервис поддерживает автоматическое соединение с Prom, Rozetka, OLX, MakeUp, Kasta, Shopify и другими платформами. Также интегрируется с Новой Почтой, Укрпочтой, Meest, Binotel, Telegram, Facebook и большинством почтовых сервисов. Поддержка API и Webhook позволяет расширять возможности и создавать кастомные сценарии автоматизации. Такой уровень гибкости - одна из причин, почему KeyCRM рассматривается как одна из 5 топовых CRM в Украине для среднего и малого бизнеса.

Цена/качество

Модель подписки в KeyCRM ориентирована на бизнесы разного масштаба - от стартапов до растущих магазинов с большим объемом продаж. Стоимость зависит от количества заказов и активных каналов, а не от количества сотрудников, что делает ее экономически целесообразной. При этом все тарифные планы включают полный набор ключевых функций без жестких ограничений. В контексте соотношения стоимости к возможностям KeyCRM выгодно отличается среди других решений из топ-5 CRM-систем Украины.

Удобство и поддержка

KeyCRM имеет простой, логично построенный интерфейс, который подходит даже для новичков. Платформа имеет учебные материалы, онлайн-поддержку в чате, активное сообщество пользователей и видеоинструкции для самостоятельного освоения. Пользователи отмечают оперативность техподдержки, а также постоянные обновления, которые внедряются согласно отзывам клиентов. Это обеспечивает комфортное внедрение системы и ее ежедневное использование без дополнительных затрат на обучение персонала.

Вывод: Как часть топ товарных CRM и надежная CRM-система украинского производства, KeyCRM является хорошим инструментом для автоматизации продаж, учета и коммуникации. Ее функциональность, интеграции и адаптация к украинским реалиям обеспечивают ей место среди 5 топовых CRM в Украине, которые реально помогают бизнесу расти.

SendPulse CRM

Локализация

SendPulse CRM имеет украиноязычный интерфейс и поддержку, что делает ее удобной для украинских предпринимателей. Система разработана с учетом украинского рынка и его особенностей, включая поддержку локальных каналов коммуникации (Viber, SMS, email) и гибкие настройки для различных типов бизнеса. CRM постоянно обновляется, а команда платформы активно реагирует на изменения законодательства и рынка. Такой подход позволяет SendPulse входить в топ-5 CRM-систем Украины, ориентированных на украинского пользователя.

Функционал для товарного бизнеса

SendPulse CRM позволяет эффективно управлять лидами, сделками, клиентской базой, а также автоматизировать коммуникации на каждом этапе воронки продаж. Хотя система не имеет полноценного складского учета, ее основные функции хорошо покрывают потребности малого и среднего товарного бизнеса, в частности в сфере коммуникаций, сопровождения клиентов, повторных продаж и маркетинговых кампаний. Для интернет-магазинов и продавцов с фокусом на омниканальные продажи это - удобный инструмент с фокусом на автоматизацию. Именно благодаря этому SendPulse все чаще упоминается в списках топ товарных CRM, которые расширяют функциональность CRM за счет гибкой автоматизации.

Интеграции

SendPulse CRM интегрируется с большинством популярных каналов коммуникации: email, Viber, Telegram, Facebook Messenger, SMS, а также с собственной платформой email- и чат-рассылок. Доступна интеграция с сайтом, формами сбора лидов, а также API для разработки кастомных решений. Через Zapier и Webhook возможна синхронизация с Shopify, Tilda, OpenCart и другими CMS. Хотя глубокой интеграции с маркетплейсами, как у специализированных товарных CRM, здесь меньше, SendPulse компенсирует это широким инструментарием для построения мультиканальных воронок. Благодаря этому платформа имеет все основания входить в 5 топовых CRM в Украине, особенно для бизнесов, которые активно работают с повторными клиентами и настраивают автоматические сценарии продаж.

Цена/качество

SendPulse имеет прозрачную тарифную политику с возможностью бесплатного старта для малого бизнеса. Даже в базовых тарифах пользователь получает полноценную CRM с возможностью запуска автоворонок, уведомлений и email-рассылок. В сравнении с классическими CRM, которые специализируются на товарном учете, SendPulse предлагает больше инструментов для маркетинга и клиентского взаимодействия за меньшие деньги. Такой подход позволяет предприятиям на старте оптимизировать затраты, не теряя эффективности.

Удобство и поддержка

Интерфейс SendPulse интуитивно понятен, и новые пользователи могут полностью настроить систему менее чем за день. Учебные материалы, видеоинструкции, база знаний и украиноязычная поддержка доступны на всех этапах. Оперативная помощь и регулярные обновления делают работу в CRM стабильной и приятной. В сочетании с простотой запуска это позволяет SendPulse CRM быть в числе 5 топовых CRM в Украине, которые демонстрируют отличную поддержку для растущего бизнеса.

Вывод: SendPulse CRM - это универсальный инструмент для бизнесов, которые сочетают продажи с активной коммуникацией. Благодаря удобному интерфейсу, автоматизации маркетинга и мультиканальности, она заслуженно входит в топ товарных CRM для малого бизнеса и уверенно держит позиции в топ-5 CRM-систем Украины.

Retail CRM

Локализация

RetailCRM официально поддерживает украинский язык интерфейса, а также адаптирована для работы с украинскими службами доставки и платежными системами. Несмотря на международное происхождение платформы, ее функциональность успешно внедряется в украинских торговых компаниях. Благодаря локализованным шаблонам документов, возможности использовать гривну как основную валюту и удобной интеграции с местными службами логистики, RetailCRM входит в топ-5 CRM-систем Украины. Такая адаптация позволяет украинскому бизнесу получить мощную платформу с гибкими настройками под локальные требования.

Функционал для товарного бизнеса

RetailCRM создана специально для розничной торговли и имеет глубокую специализацию в управлении заказами, складами и клиентской базой. Система охватывает все процессы товарного учета - от поступления товаров до формирования отчетов по прибыльности. Владельцам интернет-магазинов, которые работают с большим ассортиментом, RetailCRM предоставляет необходимые инструменты для автоматизации. Именно поэтому она занимает стабильные позиции в рейтинге товарных CRM в Украине и является одной из самых функциональных платформ для торговых компаний.

Интеграции

RetailCRM предлагает широкую экосистему интеграций с CMS-платформами (OpenCart, Shopify, WooCommerce, PrestaShop), службами доставки (Новая Почта, Meest), телефонией, email-сервисами, а также аналитическими системами. Кроме стандартных интеграций, доступны API-соединения и Webhooks, что позволяет строить гибкие бизнес-процессы и подключать внешние сервисы. В контексте автоматизации ритейла и e-commerce это весомый аргумент для включения RetailCRM в обзор товарных CRM в Украине.

Цена/качество

RetailCRM предлагает несколько пакетов подписки, ориентированных на разные уровни нагрузки и масштаба бизнеса. Хотя стоимость выше средней на рынке, система компенсирует это широким функционалом, высокой надежностью и мощной аналитикой. В долгосрочной перспективе платформа обеспечивает оптимальное соотношение стоимости к возможностям. Именно поэтому она неоднократно упоминается в независимых обзорах как одна из представителей топ-5 CRM-систем Украины.

Удобство и поддержка

RetailCRM предлагает удобный, современный интерфейс, ориентированный на быстрое обработку большого количества заказов. Даже новые сотрудники могут быстро адаптироваться благодаря учебным материалам, документации и онлайн-поддержке. Техническая поддержка работает оперативно, доступна на украинском и английском языках. Дополнительно клиентам доступны видеоуроки, статьи, вебинары и активное сообщество пользователей. Благодаря этому RetailCRM удерживает свое место в рейтинге товарных CRM в Украине как одно из наиболее эффективных решений для автоматизации торговли.

Вывод: RetailCRM демонстрирует высокий уровень зрелости как платформа для товарного бизнеса. Она сочетает мощный функционал, глубокую интеграцию с каналами продаж и логистикой, а также гибкость в масштабировании. Все эти качества позволяют ей уверенно оставаться в числе топ-5 CRM-систем Украины и быть значимым игроком в обзоре товарных CRM в Украине для среднего и крупного бизнеса.

CleverBOX CRM

Локализация

CleverBOX CRM разработана украинской командой и сосредоточена исключительно на потребностях отечественного бизнеса. Полностью локализованный интерфейс, поддержка украинского языка, адаптация к учетным стандартам и законодательным требованиям делают эту систему чрезвычайно удобной для предпринимателей. Также важно, что команда сервиса активно работает с местными компаниями и быстро реагирует на изменения на рынке. Это позволяет CleverBOX уверенно конкурировать среди топ-5 CRM-систем Украины, обеспечивая локальную релевантность, которой часто не хватает зарубежным аналогам.

Функционал для товарного бизнеса

CRM CleverBOX охватывает полный цикл товароучета: от поступления и списания товара до формирования отчетов о прибыльности и рентабельности. Пользователи могут создавать накладные, управлять несколькими складами, работать с поставками, фиксировать движение товаров и автоматизировать контроль остатков. Функционал также включает генерацию ценников, комплектацию товаров и учет по партиям. Такой уровень глубины позволяет сервису заслуженно входить в лучшие товарные CRM в Украине, как надежный инструмент для малого и среднего бизнеса в сфере торговли.

Интеграции

CleverBOX имеет прямые интеграции с ключевыми украинскими сервисами: маркетплейсами (Prom, Rozetka, OLX), службами доставки (Новая Почта, Укрпочта), API платежных систем, телефонией, почтовыми сервисами, а также службами бухгалтерского учета. Интеграции реализованы стабильно и не требуют сложной настройки, что значительно облегчает запуск системы. Кроме того, поддерживаются Webhook-и и REST API для гибкого расширения возможностей. Благодаря такой гибкой инфраструктуре CleverBOX заслуживает упоминания в обзоре товарных CRM в Украине как одна из наиболее адаптированных к отечественному рынку систем.

Цена/качество

Одна из преимуществ CleverBOX - лояльная тарифная политика. Сервис предлагает несколько пакетов, которые учитывают потребности как малого бизнеса, так и более сложных структур с несколькими точками продаж или складами. Даже базовый тариф включает полноценный функционал для учета, продаж, склада и документов. Такой подход делает CleverBOX конкурентоспособной в сегменте топ-5 CRM-систем Украины, где важна не только мощность, но и доступность.

Удобство и поддержка

CleverBOX имеет простой, удобный и быстрый интерфейс, который легко освоить даже без опыта работы с CRM. Настройки интуитивны, а адаптация системы к процессам бизнеса занимает минимум времени. Команда поддержки оперативно отвечает в чате, по телефону или почте, а также предоставляет пошаговые инструкции, видеоуроки и шаблоны. Именно поэтому CleverBOX часто упоминается среди лучших товарных CRM в Украине, особенно когда речь идет о простоте запуска и качестве обслуживания.

Вывод: CleverBOX CRM демонстрирует мощный пример того, как локальная система может удовлетворять конкретные потребности украинского торгового бизнеса. Благодаря комплексному функционалу, простоте внедрения и выгодному соотношению цены и возможностей, она уверенно занимает место среди топ-5 CRM-систем Украины. Если вас интересует обзор товарных CRM в Украине с реальными решениями для учета, склада и продаж - CleverBOX точно заслуживает внимания.