Європарламент планує проголосувати за пришвидшення відмови від російського газу восени

Європейський парламент розглядає пропозицію пришвидшити повну відмову ЄС від імпорту російського газу на один рік – до січня 2027 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Поточна законодавча ініціатива, представлена Європейською Комісією минулого місяця, передбачає припинення всього імпорту російського газу до 1 січня 2028 року. Однак провідні законодавці Європарламенту запропонували перенести цей термін на рік раніше — до 1 січня 2027 року.

Хоча низка дипломатів ЄС сумнівається, що уряди країн-членів погодяться на прискорення заборони, депутати можуть використати цю ініціативу як інструмент тиску під час переговорів.

Зокрема, було запропоновано впровадити штрафи для компаній, що порушуватимуть заборону, аж до анулювання ліцензій на торгівлю енергією. Інший політик виступає також і за повну заборону імпорту російської нафти з 2027 року — таку норму Єврокомісія не пропонувала.

Європейський парламент планує проголосувати за свою позицію восени. Остаточне рішення має бути погоджене між Парламентом і Радою ЄС. Для ухвалення рішення потрібна кваліфікована більшість, що унеможливлює блокування заборони з боку окремих країн, таких як Угорщина та Словаччина, які досі закуповують газ з росії трубопроводом.