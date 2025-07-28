ЄС скорочує допомогу Україні через рішення ліквідувати незалежність НАБУ і САП

Європейський Союз скорочує частину допомоги Україні через рішення, де-факто, ліквідувати незалежність Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться в матеріалі New York Times, передає УНН.

Як зазначає видання, Україна отримає на 1,5 мільярда євро менше, ніж планувалось раніше. Водночас зазначається, що дане рішення не є остаточним – допомога у 50 млрд євро все ще може бути відновлена за умови дотримання умов. Зокрема, йдеться про проведення реформ, які б наблизили Україну до Європи, а також здійснити кроки щодо боротьби з корупцією.

NYT пише, що рішення української влади щодо НАБУ і САП, викликало немало запитань у країн-партнерів України. Зокрема, Джеймс Вассерстром, американський експерт з боротьби з корупцією, сказав, що "у спільноті донорів є роздратування Зеленським".

Також видання пише, що рішення влади України сигналізувало про готовність Євросоюзу зробити зауваження щодо стану внутрішньої політики під час війни з росією.