Трамп: путін постійно говорить про можливість укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер путін постійно говорить про можливість укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами, однак, за словами глави Білого дому, це не має сенсу, поки війна триває.
Таку позицію Дональд Трамп висловив у понеділок під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Він (путін – ред.) хоче укладати з нами торговельні угоди. Він постійно про це говорить. Він хотів, і я уявляв собі, що з росією буде велика торгівля», - зазначив Трамп.
Президент США підкреслив, що рф має «багато цінних речей», зокрема, рідкісноземельних елементів майже у всіх можливих формах.
«Тож, знаєте, росія зараз може бути такою багатою, але замість цього вони витрачають усі свої гроші на війну. Вони витрачають усе на війну та вбивства людей. І для мене це не має сенсу», - заявив Трамп.
За його словами, він вважав, що путін захоче швидко покласти край війні.
«Я справді відчував, що це закінчиться. Але щоразу, коли я думав, що це закінчиться, він вбивав людей», - зазначив Трамп.
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