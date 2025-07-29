Євродепутати вважають торгову угоду із США "нерівною"

У Європарламенті висловили критику на адресу рамкової торгової угоди з США, оголошеної 27 липня, через встановлення 15-відсоткових мит на імпорт європейських товарів. Євродепутати вважають такі умови нерівними та шкідливими для європейської економіки.

Про це повідомляє ARD.

Очільник торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге зазначив, що ЄС довелося піти на надто болючі поступки. Він підкреслив, що "15-відсоткові тарифи – це означає зростання попередніх тарифних ставок у чотири рази, натомість імпортні мита на американські товари до ЄС будуть нульовими". Ланге назвав такі умови "нерівними".

Також Ланге підкреслив, що Євросоюзу не вигідна обіцянка інвестувати у США 600 млрд євро, оскільки це не створить робочих місць у ЄС, а також це не відповідає європейським інтересам.

Лідер "Лівих" у Європарламенті Мартіш Шірдеван заявив, що ЄС пішов на надмірні поступки, які "дають Трампу заробити мільярди доларів", а європейські робочі місця опиняються під загрозою.

Речниця "Зелених" Анна Кавацціні схарактеризувати угоду як "вкрай нерівну", звернувши увагу на збереження "драконівських мит на сталь та алюміній" і зобов’язання щодо імпорту американського СПГ, що, на її думку, шкідливо для боротьби зі зміною клімату.

Речник Європейської народної партії назвав базовий тариф 15% кричущим порушенням принципів чесної торгівлі і великим ударом по конкурентоздатності європейських товарів.

Водночас представники німецького ХДС оцінили тариф як компроміс, що не є смертельним для німецького бізнесу, але дозволив уникнути торгової війни з більш серйозними наслідками.