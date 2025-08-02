Експерт: У росіян змінюється в голові, лише коли прилітає дрон, а краще - кілька одразу

Україна повинна бути готова до тривалого протистояння росії, оскільки вона, як сусід, нікуди не зникне. Передусім ця готовність має передбачати практичне та дієве нарощування своєї оборонної потужності.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості (NAUDI) Сергій Гончаров.

“Рано чи пізно ця гаряча фаза війни закінчиться, але навряд чи росія завтра зникне. І навіть у разі тимчасового чи повного припинення вогню у головах російської спільноти, яку зомбували роками про необхідність «визволення братнього народу», «знищення київського режиму» і нісенітницями на такий кшталт, навряд чи щось зміниться. Так і агресивна політика кремля, вона нікуди не подінеться. У них змінюється в голові, лише коли прилітає дрон, а краще - кілька одразу”, - сказав Гончаров.

Він зазначив, що хибним є переконання в тому, що завершення війни залежить від однієї людини.

“Впевнений, що нинішній російський диктаторський режим – це продукт російського народу і російського шовінізму, який у них був завжди, так само, як і російський імперіалізм. Тому ми все одно повинні бути свідомими і розуміти необхідність нарощування своєї оборонної потужності”, - додав він.

За словами виконавчого директора NAUDI, потенційний обсяг українського виробництва у сфері ОПК – 30-35 млрд дол. США. Він може бути й більшим у разі додаткових інвестицій, додаткового залучення персоналу. Зараз ми оперуємо приблизно третиною, тому є куди зростати.