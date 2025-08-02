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Експерт: У росіян змінюється в голові, лише коли прилітає дрон, а краще - кілька одразу

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Україна повинна бути готова до тривалого протистояння росії, оскільки вона, як сусід, нікуди не зникне. Передусім ця готовність має передбачати практичне та дієве нарощування своєї оборонної потужності.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості (NAUDI) Сергій Гончаров.

“Рано чи пізно ця гаряча фаза війни закінчиться, але навряд чи росія завтра зникне. І навіть у разі тимчасового чи повного припинення вогню у головах російської спільноти, яку зомбували роками про необхідність «визволення братнього народу», «знищення київського режиму» і нісенітницями на такий кшталт, навряд чи щось зміниться. Так і агресивна політика кремля, вона нікуди не подінеться. У них змінюється в голові, лише коли прилітає дрон, а краще - кілька одразу”, - сказав Гончаров.

Він зазначив, що хибним є переконання в тому, що завершення війни залежить від однієї людини.

“Впевнений, що нинішній російський диктаторський режим – це продукт російського народу і російського шовінізму, який у них був завжди, так само, як і російський імперіалізм. Тому ми все одно повинні бути свідомими і розуміти необхідність нарощування своєї оборонної потужності”, - додав він.

За словами виконавчого директора NAUDI, потенційний обсяг українського виробництва у сфері ОПК – 30-35 млрд дол. США. Він може бути й більшим у разі додаткових інвестицій, додаткового залучення персоналу. Зараз ми оперуємо приблизно третиною, тому є куди зростати.

NAUDI, Гончаров
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