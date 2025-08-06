За підсумками липня до держбюджету надійшло податків, зборів та інших платежів на 10 млрд більше, ніж було заплановано

За оперативними даними Державної казначейської служби, за липень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 163,5 млрд гривень, повідомляє урядовий портал.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

49,1 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

32,4 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

27,0 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 42,3 млрд грн, відшкодовано – 15,3 млрд грн);

26,8 млрд грн – акцизного податку;

4,9 млрд грн – дивідендів від підприємств з державною часткою власності;

4,9 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

4,8 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

3,3 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 112,6% (+10,0 млрд грн), Державною митною службою – 100,3% (+0,2 млрд грн).

В цілому, за підсумками липня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 226,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Дані за січень-липень 2025 року:

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-липень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,47 трлн гривень.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

294,4 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

200,1 млрд грн – ПДФО та військового збору;

183,1 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 284,6 млрд, відшкодовано – 101,5 млрд грн);

160,5 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

159,6 млрд грн – акцизного податку;

60,8 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку;

30,1 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

22,0 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

Поряд з прибутком НБУ (84,2 млрд грн, перерахованим у квітні-травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 210,9 млрд гривень.

В цілому, за підсумками січня-липня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,09 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 2,78 трлн грн, у тому числі загального фонду – 2,17 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-липні 2025 року склали 369,4 млрд грн, з яких 54,8 млрд грн надійшло у липні.

За оперативними даними фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-липень 2025 року становили 998,0 млрд грн, або 93,8% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету спрямовано 302,9 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 61,8 млрд грн (853,8 млн дол. США та 557,7 млн євро).

При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 140,3 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 695,0 млрд грн (або близько 16,7 млрд дол. США), у тому числі за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM – 507,7 млрд грн (або близько 12,1 млрд дол. США), зокрема:

365,0 млрд грн (8,0 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках Виняткової макрофінансової допомоги (в рамках механізму ULCM);

142,7 млрд грн (2,5 млрд СПЗ) надходження коштів позики від Уряду Канади (в рамках механізму ULCM);

138,3 млрд грн (3,1 млрд євро) надходження коштів позики ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

37,97 млрд грн (674,0 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;

7,95 млрд грн (190,8 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE);

2,1 млрд грн (50,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE);

0,96 млрд грн (23,0 млн дол. США) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

0,008 млрд грн (0,21 млн дол. США) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-липень 2025 року склали 370,5 млрд грн (96,7% плану), платежі з обслуговування – 198,5 млрд грн (72,6% плану).