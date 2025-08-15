Левітт: Президент Трамп не хотів би запроваджувати нові санкції проти рф. Його пріоритетом є дипломатія

Президент США Дональд Трамп не хотів би запроваджувати нові санкції проти російської федерації. Його пріоритетом є дипломатія.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в ефірі телеканалу Fox News.

За її словами, Трамп має в своєму розпорядженні «безліч інструментів» для запровадження нових санкцій та «інших заходів» щодо росії.

«Президент може задіяти їх у разі потреби, але він завжди казав, що дипломатія та переговори – це його головний спосіб покласти край цій війні», – сказав Левіт.

При цьому вона додала, що Трамп буде готовий запровадити санкції у тому випадку, якщо це буде необхідно у рамках процесу з досягнення миру.