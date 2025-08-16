Трамп: Війна в Україні може закінчитися "обміном територіями" та певними гарантіями безпеки з боку США

Президент США Дональд Трамп заявив, що на переговорах з путіним на Алясці вони погодилися з тим, що війна в Україні може закінчитися "обміном територіями" та певними гарантіями безпеки з боку США.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю Fox News, передає Укрінформ із посиланням на CNN.

На запитання журналіста про територіальні поступки, які могли б дати росії землі, яких вона раніше не мала, та потенційні гарантії безпеки з боку США для України, Трамп відповів, що про це йшлося на зустрічі з путіним.

«Це питання, які ми обговорювали, і це питання, щодо яких ми в основному домовилися. Насправді, я думаю, що ми домовилися багато про що. Можу сказати, що зустріч була теплою», — сказав він.

Він назвав путіна «сильним хлопцем» і «дуже жорстким», і сказав, що зустріч була позитивною.

«Я думаю, що ми досить близькі до кінця. І подивіться, Україна має погодитися на це», – сказав він.

За словами Трампа, якого цитує ВВС, Україна має погодитися на угоду.

«Можливо, вони скажуть «ні», - сказав американський президент.