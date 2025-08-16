Трамп: Війна в Україні може закінчитися "обміном територіями" та певними гарантіями безпеки з боку США

Президент США Дональд Трамп заявив, що на переговорах з путіним на Алясці вони погодилися з тим, що війна в Україні може закінчитися "обміном територіями" та певними гарантіями безпеки з боку США.
Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю Fox News, передає Укрінформ із посиланням на CNN.
На запитання журналіста про територіальні поступки, які могли б дати росії землі, яких вона раніше не мала, та потенційні гарантії безпеки з боку США для України, Трамп відповів, що про це йшлося на зустрічі з путіним.
«Це питання, які ми обговорювали, і це питання, щодо яких ми в основному домовилися. Насправді, я думаю, що ми домовилися багато про що. Можу сказати, що зустріч була теплою», — сказав він.
Він назвав путіна «сильним хлопцем» і «дуже жорстким», і сказав, що зустріч була позитивною.
«Я думаю, що ми досить близькі до кінця. І подивіться, Україна має погодитися на це», – сказав він.
За словами Трампа, якого цитує ВВС, Україна має погодитися на угоду.
«Можливо, вони скажуть «ні», - сказав американський президент.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023