МО України оновило онлайн-довідник про виплати військовим

92

Міністерство оборони України оновило онлайн-довідник про виплати військовим, де кожен зможе дізнатися про оклади, додаткові винагороди та соцгарантії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Facebook ВМС ЗС України.

Відтепер кожен військовослужбовець матиме можливість на одному сайті дізнатися, з чого складається його дохід, як він розраховується та які існують додаткові винагороди.

В Міеоборони зазначили, що щомісячне грошове забезпечення включає:

  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавку за вислугу років.

При цьому розмір окладу залежить від посади, звання, стажу та умов служби.

Одноразові виплати при укладенні першого контракту у 2025 році становлять: рядовий склад - 24 224 грн (3 роки), сержанти та старшини - 27 252 грн (3+ роки), офіцери - 30 280 грн (1+ рік).

Додаткові винагороди передбачають:

  • 100 тис. грн - за службу на передовій до ротного опорного пункту;
  • 70 тис. грн - за виконання бойових завдань протягом 30 днів;
  • 50 тис. грн - служба в підрозділах військового управління на передовій;
  • 30 тис. грн - за спецзавдання, розмінування, ППО та інтенсивну підготовку.

Для поранених військових передбачено щомісячне забезпечення за посадою (не менше 20 100 грн) та додатково 100 тис. грн на лікування та відновлення протягом до 4 місяців.

Соціальні гарантії включають щорічну допомогу на оздоровлення (у розмірі місячного забезпечення), збереження всіх виплат та 100 тис. грн родині у разі полону чи зникнення безвісти, а у разі загибелі — 15 млн грн родині.

Деталі та калькулятор розрахунку доступні на social.mil.gov.ua.

ВМС ЗСУ
