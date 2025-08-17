МО України оновило онлайн-довідник про виплати військовим

Міністерство оборони України оновило онлайн-довідник про виплати військовим, де кожен зможе дізнатися про оклади, додаткові винагороди та соцгарантії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Facebook ВМС ЗС України.
Відтепер кожен військовослужбовець матиме можливість на одному сайті дізнатися, з чого складається його дохід, як він розраховується та які існують додаткові винагороди.
В Міеоборони зазначили, що щомісячне грошове забезпечення включає:
При цьому розмір окладу залежить від посади, звання, стажу та умов служби.
Одноразові виплати при укладенні першого контракту у 2025 році становлять: рядовий склад - 24 224 грн (3 роки), сержанти та старшини - 27 252 грн (3+ роки), офіцери - 30 280 грн (1+ рік).
Додаткові винагороди передбачають:
Для поранених військових передбачено щомісячне забезпечення за посадою (не менше 20 100 грн) та додатково 100 тис. грн на лікування та відновлення протягом до 4 місяців.
Соціальні гарантії включають щорічну допомогу на оздоровлення (у розмірі місячного забезпечення), збереження всіх виплат та 100 тис. грн родині у разі полону чи зникнення безвісти, а у разі загибелі — 15 млн грн родині.
Деталі та калькулятор розрахунку доступні на social.mil.gov.ua.
