Коаліція охочих готова розгорнути сили стримування в Україні

"Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили стримування в Україні після закінчення війни.
Заява опублікована на сайт британського уряду.
"Лідери підтвердили свою незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення президента Зеленського до справедливого та тривалого миру, готуючись до подальших консультацій з президентом Трампом у Вашингтоні, округ Колумбія", - йдеться у заяві.
У заяві зазначається, що лідери також високо оцінили зобов'язання президента Трампа надати гарантії безпеки Україні, в чому Коаліція охочих відіграватиме життєво важливу роль, зокрема, через Багатонаціональні сили в Україні.
Вони знову наголосили на готовності розгорнути сили підтримки після припинення бойових дій, а також допомогти забезпечити безпеку неба та моря України та відновити збройні сили України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023