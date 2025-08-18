Коаліція охочих готова розгорнути сили стримування в Україні

"Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили стримування в Україні після закінчення війни.

Заява опублікована на сайт британського уряду.

"Лідери підтвердили свою незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення президента Зеленського до справедливого та тривалого миру, готуючись до подальших консультацій з президентом Трампом у Вашингтоні, округ Колумбія", - йдеться у заяві.

У заяві зазначається, що лідери також високо оцінили зобов'язання президента Трампа надати гарантії безпеки Україні, в чому Коаліція охочих відіграватиме життєво важливу роль, зокрема, через Багатонаціональні сили в Україні.

Вони знову наголосили на готовності розгорнути сили підтримки після припинення бойових дій, а також допомогти забезпечити безпеку неба та моря України та відновити збройні сили України.