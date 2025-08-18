Пенс: Трамп має рішуче діяти проти путіна, застосувавши додаткові санкції

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс наголосив, що Дональд Трамп має рішуче діяти проти російського диктатора володимира путіна, застосувавши додаткові вторинні санкції. Про це повідомляє Fox News, інформує «Главком».
Пенс охарактеризував стиль Трампа у спілкуванні з диктаторами як підхід «оксамитової рукавички», але зазначив, що «молот має вдарити, і він має вдарити негайно». За його словами, Трамп повинен «зателефонувати і попросити» лідера більшості в Сенаті Джона Тьюна «негайно ухвалити законопроєкт про вторинні санкції, який підтримується практично всіма в Сенаті США».
Політик підкреслив, що необхідно поєднувати дипломатичну взаємодію з чітким сигналом путіну, що США готові вжити заходів, здатних суттєво зруйнувати російську економіку, особливо за умови подвоєння безпекової допомоги Україні.
«Останнє, що ми хочемо бачити, – це щоб путін використав цю останню затримку як привід для продовження цієї війни аж до зими. Санкції повинні бути на столі президента, доступними для підпису, поки розпочнуться переговори. Це найважливіший спосіб забезпечити реальний прогрес у досягненні мирної угоди», – наголосив Пенс.
Видання додає, що він нагадав про попередні агресії путіна: атаку на Грузію за часів президента Джорджа Буша-молодшого, анексію Криму за правління Барака Обами та вторгнення в Україну після виведення військ з Афганістану за часів президента Джо Байдена.
«путін не приховував, що прагне відновити стару радянську сферу впливу у Східній Європі. Він розуміє лише силу. Поки президент та його дипломатична команда займаються цим повторним підходом до путіна… він не зупиниться, поки його не зупинять», – резюмував Пенс.
