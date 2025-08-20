В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою ШІ

У вівторок, 19 серпня, в Україні запустили першу державну послугу з підтримкою штучного інтелекту (ШІ) – оформлення ветеринарної ліцензії у системі «єДозвіл».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Відповідний проєкт реалізований у співпраці Мінекономіки, Мінцифри, Google DeepMind та за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA.

Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі «єДозвіл» – державній платформі для подання та обробки заяв на отримання та внесення змін до дозволів і ліцензій.

Зазначається, що під час подання заяви у «Дії» система «єДозвіл» «за лаштунками перевіряє документи і повертає інформацію в «Дію».

За даними відомства, штучний інтелект автоматично аналізує подані документи на наявність всієї необхідної інформації та відсутність помилок чи розбіжностей. Завдяки цьому прискорюється процес обробки заяв, а фахівці можуть сконцентруватися на питаннях, що вимагають професійної експертизи.

Як зазначається, запуск ШІ-модуля для ветеринарної ліцензії – лише перший крок. Далі планується масштабування на інші послуги.

«Ми будуємо державу, яка не просто оцифровує папери, а змінює саму логіку взаємодії з людьми. ШІ-модуль у ліцензіях - це приклад, як технології можуть працювати на користь громадянина, зберігаючи дані всередині країни», – заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.