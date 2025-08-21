Британія: Ми ближчі до миру в Україні, ніж будь-коли від початку війни

Британський міністр безпеки Ден Джарвіс заявив, що війна в Україні може вийти на переломний етап. Саміт на Алясці дав надію на крок до реального миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського міністра, якого цитує The Telegraph.
За його словами, мир між Україною та росією став відчутно ближчим після саміту на Алясці та серії переговорів у Вашингтоні, й нинішній етап можна вважати найбільш перспективним із моменту початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
На думку міністра, війна наблизилася до "вирішального моменту", а міжнародні зустрічі останніх днів відкрили нове вікно можливостей для пошуку компромісу.
"Прем’єр-міністр (йдеться про прем'єра Британії Кіра Стармера - ред.) провів зустріч із 30 міжнародними лідерами, так званою "коаліцією охочих", тож мені здається, що ми ближчі до миру, ніж будь-коли від початку війни", - сказав Джарвіс.
Разом з тим міністр зауважив, що ключове завдання полягає у переході від дипломатичних сигналів до практичного результату.
"Нам потрібно рухатися далі, досягти угоди та закласти основу для довготривалого, стійкого мирного врегулювання. Це, безперечно, відповідає інтересам України, ширшої європейської безпеки, але також і нашим власним інтересам у сфері безпеки", - підкреслив він.
У підсумку Джарвіс зазначив, що Лондон готовий відігравати активну роль у майбутніх домовленостях.
"Мені здається, що зараз вирішальний момент. Ми ближчі до миру, ніж були будь-коли останнім часом. І уряд Великої Британії, як чітко заявив прем’єр-міністр, прагнутиме відігравати повну роль у забезпеченні цього миру", - підсумував він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023