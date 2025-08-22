Євродепутат підтримав пропозицію надати Україні 300 млрд дол. заморожених російських активів у кредит

Захід має надати Україні 300 млрд дол. заморожених російських активів через механізм "репараційного кредиту", який згодом може бути взаємозалічений із компенсацією збитків, завданих Україні російською війною.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу депутат Європарламенту від Австрії (NEOS), член комітету ЄП із закордонних справ Гельмут Брандштеттер.

"Наступний момент, який точно сильно вдарив би по росії. Британський економічний журналіст Г’юго Діксон стверджує, що 300 млрд дол. заморожених російських активів на Заході слід негайно надати Україні, але не як подарунок, а як кредит. Якщо згодом буде досягнуто мирної угоди між Україною та росією, то буде зрозуміло, що рф повинна заплатити за зруйноване. І це має бути предметом переговорів під тиском Заходу: росія мусить компенсувати завдану шкоду. А Україна вже матиме ці 300 млрд дол.", - зазначив він.

За словами Брандштеттера, ця ідея Діксона є обґрунтованою з правового погляду, оскільки не передбачає експропріації російських активів.

"Аргумент, який часто лунає: якщо ЄС, який спирається на верховенство права, вдасться до таких заходів, то це може відлякати інвесторів. Саме тому пропозиція Г’юго Діксона така вдала, адже він каже, що ми не даруємо гроші Україні, а надаємо їх у вигляді кредиту, який потім погашається шляхом компенсації збитків", - пояснив він.

Водночас євродепутат наголосив на важливості посилення санкцій проти рф та посиленого контролю за їх дотриманням.

"Що ж до санкцій, то головне, що треба зробити - і це має реалізувати Єврокомісія спільно з національними урядами - значно пильніше стежити за дотриманням санкцій. Ми знову і знову виявляємо - я читаю про це майже щодня - що певні товари потрапляють до росії через Казахстан чи інші країни. Це означає, що за дотриманням санкцій недостатньо ретельно стежать", - зауважив він.