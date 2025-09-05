Білий дім оголосив про згортання програми з підготовки та оснащення армій країн, які межують із росією

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про поступове згортання програм Пентагону з підготовки та оснащення армій країн Східної Європи, які межують із росією. Це рішення покликане змусити європейських союзників брати на себе більшу частку витрат на власну оборону, пише Financial Time передає УНН.

За словами джерел, знайомих з цим питанням, представники Пентагону минулого тижня повідомили європейським дипломатам, що "США більше не фінансуватимуть програми, які навчають та оснащують військових у східноєвропейських країнах, які будуть на передовій будь-якого конфлікту з росією", пише видання.

Витрати на програму Пентагону, яка підпадає під дію розділу 333, мають бути узгоджені Конгресом США, але адміністрація Трампа не просила виділення додаткових коштів. Кошти, які вже були затверджені, будуть доступні до кінця вересня 2026 року.

Посадовець Білого дому заявив, що цей крок відповідає зусиллям Трампа щодо "переоцінки та переорієнтації" іноземної допомоги та відповідає виконавчому указу, який він видав у свій перший день на посаді.

"Ці дії були узгоджені з європейськими країнами відповідно до виконавчого указу та давнього акценту президента на забезпеченні того, щоб Європа брала на себе більше відповідальності за власну оборону", – сказав чиновник.

Скорочення фінансування за розділом 333 може урізати сотні мільйонів доларів допомоги країнам, що межують із росією. За даними Управління підзвітності уряду США, у 2018–2022 роках на Європу спрямували 1,6 млрд доларів, зокрема для Естонії, Латвії та Литви. А тепер європейськи дипломати вкрай занепокоєні, ідеться у публікації.

"Якщо вони будуть жорстокими, це матиме серйозні наслідки", – сказав один із них, наголосивши, що НАТО теж постраждає.

"Це викликає багато занепокоєння та невизначеності", – додав інший.

"Втрата допомоги буде дуже важкою для країн Балтії. Вся ідея полягає в тому, щоб зробити їх здатними захищатися", – зазначив адмірал у відставці Марк Монтгомері.

Сенатор Джин Шахін назвала скорочення "помилковим кроком, який посилає абсолютно неправильний сигнал, оскільки "ми намагаємося змусити путіна сісти за стіл переговорів і стримати російську агресію".

Водночас програма іноземного військового фінансування США не зачеплена. За даними джерел, рішення ухвалено на тлі спроб перенаправити ресурси до Індо-Тихоокеанського регіону.

Тим часом Трамп запевнив президента Польщі Кароля Навроцького, що не виводитиме американські війська з країни: "Ми розмістимо туди більше, якщо вони захочуть".