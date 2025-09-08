Трамп готовий запровадити другий етап санкцій проти росії

Президент США Дональд Трамп заявив, шо готовий запровадити другий етап санкцій проти росії.

У відповідь на запитання журналіста чи готовий він увести в дію нові санкції проти росії, Трамп відповів: "Так".

Ці санкції будуть активовані саме через тривалу агресію рф проти України.