Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

МЗС Австрії: Атака будівлю уряду у Києві – це перехід росії до нового рівня терору

104

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер вважає націлення рф на будівлю уряду у Києві переходом росії до нового рівня терору.

Про це вона написала у соцмережі Х у неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Вчора вночі терор росії проти України досяг нового рівня: вперше було завдано удару по будівлі уряду в Києві, що супроводжувалося масовими атаками на цивільну інфраструктуру по всій країні", – заявила глава МЗС Австрії.

Європа, наголосила міністерка, повинна рішуче реагувати, продовжувати посилювати підтримку України, збільшувати тиск на росію і невпинно працювати над досягненням справедливого і тривалого миру.

МЗС Австрії
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 8 сентября 2025
Воскресенье, 7 сентября 2025
Суббота, 6 сентября 2025
Пятница, 5 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023