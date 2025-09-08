МЗС Австрії: Атака будівлю уряду у Києві – це перехід росії до нового рівня терору

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер вважає націлення рф на будівлю уряду у Києві переходом росії до нового рівня терору.

Про це вона написала у соцмережі Х у неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Вчора вночі терор росії проти України досяг нового рівня: вперше було завдано удару по будівлі уряду в Києві, що супроводжувалося масовими атаками на цивільну інфраструктуру по всій країні", – заявила глава МЗС Австрії.

Європа, наголосила міністерка, повинна рішуче реагувати, продовжувати посилювати підтримку України, збільшувати тиск на росію і невпинно працювати над досягненням справедливого і тривалого миру.